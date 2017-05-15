Эксперт: Вратарь сборной Латвии — болван
Советский хоккеист, мастер спорта международного класса Александр Волчков прокомментировал заявление голкипера сборной Латвии Элвиса Мерзликина, в котором игрок признался в неприязни к России.
«Да он просто болван, вот и все! Спорт ведь к этому делу вообще никакого отношения не имеет, так что, кроме как болваном, я бы его больше никак не назвал. Кто он такой вообще, что это за вратарь? Где он играл, где он выигрывал? Если не хочет, то пускай не стоит! Не думаю, что наши будут на это
Ранее вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин заявил, что ему не нравятся Россия и КХЛ.
Встреча состоится 15 мая и начнется в 21.15 мск.
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