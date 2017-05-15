«Да он просто болван, вот и все! Спорт ведь к этому делу вообще никакого отношения не имеет, так что, кроме как болваном, я бы его больше никак не назвал. Кто он такой вообще, что это за вратарь? Где он играл, где он выигрывал? Если не хочет, то пускай не стоит! Не думаю, что наши будут на это какое-то внимание обращать — это же какая-то бредятина политическая!» — сказал эксперт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Александром Обносовым.

Ранее вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин заявил, что ему не нравятся Россия и КХЛ.

Встреча состоится 15 мая и начнется в 21.15 мск.