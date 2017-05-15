Штурм: Немецкий голкипер Грубауэр дебютирует на ЧМ-2017 по хоккею в игре с латвийцами

Сборная Германии во вторник проведет последний матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды Латвии. В этом матче определится последний участник плей-офф из группы A. Играющий за «Вашингтон» в НХЛ Грубауэр присоединился к сборной Германии 13 мая.

«Грубауэр будет играть против команды Латвии. Да, он приехал только два дня назад, но вчера он хорошо потренировался и готов дебютировать в Кельне», — сказал Штурм журналистам.