Штурм: Немецкий голкипер Грубауэр дебютирует на ЧМ-2017 по хоккею в игре с латвийцами
КЕЛЬН, 15 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Филипп Грубауэр будет защищать ворота сборной Германии в матче чемпионата мира по хоккею против латвийцев, сообщил главный тренер немцев Марко Штурм.
Сборная Германии во вторник проведет последний матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды Латвии. В этом матче определится последний участник
«Грубауэр будет играть против команды Латвии. Да, он приехал только два дня назад, но вчера он хорошо потренировался и готов дебютировать в Кельне», — сказал Штурм журналистам.
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