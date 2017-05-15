ЧМ-2017. Финишный расклад сборной Беларуси

В таком случае элиту покинет худшая из команд, занявших седьмые места. А поскольку в парижской группе это место уже гарантировано белорусам, то парням Дэйва Льюиса предстоит заочно конкурировать со Словакией либо Италией. Впрочем, у седьмой команды кельнского октета в любом случае будет не больше четырех очков, поэтому Стасю и компании в заключительной встрече с Норвегией достаточно набрать один балл, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета.

Давайте рассмотрим два варианта развития событий в случае неблагоприятного для нас сценария заключительного тура (победа итальянцев и поражение белорусов в основное время):



1. Если Словакия в последнем поединке со Швецией наберет хотя бы одно очко, сборной Беларуси предстоит заочно спорить за сохранение прописки в топ-дивизионе с Италией. По разнице шайб мы пока обходим апеннинцев — 11:24 против 6:30. В рейтинге ИИХФ также располагаемся выше — 10 место против 19-го.



2. Если Словакия в последнем поединке со Швецией проиграет в основное время, то в подгруппе из трех команд, набравших в Кельне по 4 очка, выше всех окажется Италия, а седьмыми станут как раз словаки. По разнице шайб белорусы пока обходят дружину Здено Цигера — 11:24 против 10:24, а вот в рейтинге ИИХФ располагаются ниже — 10 место против 7-го.