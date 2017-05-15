ЧМ-2017. Финишный расклад сборной Беларуси
Сегодняшний матч Дания — Италия может помешать белорусской сборной сохранить прописку в элите. В случае победы итальянцев в основное время датчане займут последнее место в группе «А». Однако скандинавы защищены от вылета в дивизион 1 благодаря статусу хозяев следующего чемпионата мира.
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В таком случае элиту покинет худшая из команд, занявших седьмые места. А поскольку в парижской группе это место уже гарантировано белорусам, то парням Дэйва Льюиса предстоит заочно конкурировать со Словакией либо Италией. Впрочем, у седьмой команды кельнского октета в любом случае будет не больше четырех очков, поэтому Стасю и компании в заключительной встрече с Норвегией достаточно набрать один балл, чтобы окончательно обезопасить себя от вылета.
Давайте рассмотрим два варианта развития событий в случае неблагоприятного для нас сценария заключительного тура (победа итальянцев и поражение белорусов в основное время):
1. Если Словакия в последнем поединке со Швецией наберет хотя бы одно очко, сборной Беларуси предстоит заочно спорить за сохранение прописки в
2. Если Словакия в последнем поединке со Швецией проиграет в основное время, то в подгруппе из трех команд, набравших в Кельне по 4 очка, выше всех окажется Италия, а седьмыми станут как раз словаки. По разнице шайб белорусы пока обходят дружину Здено Цигера — 11:24 против 10:24, а вот в рейтинге ИИХФ располагаются ниже — 10 место против 7-го.
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