Станет ли Латвия легкой прогулкой для России?
Журналисты «СЭ» дают свои прогнозы на матчи очередного игрового дня чемпионата мира.
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ГРУППА А
ДАНИЯ — ИТАЛИЯ (17.15).
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ» в Санкт-Петербурге:
Прогноз — 4:2. Для итальянцев это последний шанс избежать вылета, и они будут сражаться изо всех сил. Однако отправить датчан в низший дивизион им точно не удастся. Скандинавы на нынешнем ЧМ выглядят вполне конкурентоспособно даже в матчах с лидерами, а уж Италию они точно должны побеждать без проблем.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ, заместитель шефа отдела хоккея.
Прогноз — 3:0. Датчане в любом случае не вылетят в низший дивизион (они хозяева следующего ЧМ), но портить репутацию им не с руки. Шансов на победу у Италии будет немного.
РОССИЯ — ЛАТВИЯ (21.15).
Прогноз Яременко — 3:1. Латвийцы — одно из главных открытий этого ЧМ. Команда Боба Хартли достойно сражалась со шведами, вела в счете в игре против США. Для россиян встреча с ними тоже не станет легкой прогулкой, но они обязаны побеждать. Тем более что Олег Знарок знает этого соперника от «А» до «Я».
Прогноз Климовицкого — 5:1. Латвия — совсем не такая сладкая булочка, как Италия или Словакия, но все мысли прибалтийской сборной устремлены в завтра, когда будет встреча с Германией. Кузнецов дебютирует, Панарин возвращается — ждем очередного града шайб в ворота соперников нашей команды.
ГРУППА B
КАНАДА — НОРВЕГИЯ (17.15).
Прогноз Яременко — 4:1. У норвежцев есть вполне реальный шанс потеснить финнов с четвертой строчки, но для этого им необходимо набрать очки в матче с Канадой. Если бы не поражение «Кленовых листьев» в игре против Швейцарии, можно было бы рискнуть и поставить на сверхмотивированную команду
Прогноз Климовицкого — 5:1. Один раз Канада оступилась — второй ошибки не будет. Норвегия очень хочет попасть в
ФРАНЦИЯ — СЛОВЕНИЯ (21.15).
Прогноз Яременко — 5:3. Французы уже лишились шансов на
Прогноз Климовицкого — 4:2. Французы уже лишились шансов на
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