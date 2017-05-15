Станет ли Латвия легкой прогулкой для России?

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ГРУППА А

ДАНИЯ — ИТАЛИЯ (17.15).

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ» в Санкт-Петербурге:

Прогноз — 4:2. Для итальянцев это последний шанс избежать вылета, и они будут сражаться изо всех сил. Однако отправить датчан в низший дивизион им точно не удастся. Скандинавы на нынешнем ЧМ выглядят вполне конкурентоспособно даже в матчах с лидерами, а уж Италию они точно должны побеждать без проблем.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ, заместитель шефа отдела хоккея.

Прогноз — 3:0. Датчане в любом случае не вылетят в низший дивизион (они хозяева следующего ЧМ), но портить репутацию им не с руки. Шансов на победу у Италии будет немного.

РОССИЯ — ЛАТВИЯ (21.15).

Прогноз Яременко — 3:1. Латвийцы — одно из главных открытий этого ЧМ. Команда Боба Хартли достойно сражалась со шведами, вела в счете в игре против США. Для россиян встреча с ними тоже не станет легкой прогулкой, но они обязаны побеждать. Тем более что Олег Знарок знает этого соперника от «А» до «Я».

Прогноз Климовицкого — 5:1. Латвия — совсем не такая сладкая булочка, как Италия или Словакия, но все мысли прибалтийской сборной устремлены в завтра, когда будет встреча с Германией. Кузнецов дебютирует, Панарин возвращается — ждем очередного града шайб в ворота соперников нашей команды.

ГРУППА B

КАНАДА — НОРВЕГИЯ (17.15).

Прогноз Яременко — 4:1. У норвежцев есть вполне реальный шанс потеснить финнов с четвертой строчки, но для этого им необходимо набрать очки в матче с Канадой. Если бы не поражение «Кленовых листьев» в игре против Швейцарии, можно было бы рискнуть и поставить на сверхмотивированную команду Торесена-старшего, но североамериканцы точно не позволят себе оступиться второй раз подряд.

Прогноз Климовицкого — 5:1. Один раз Канада оступилась — второй ошибки не будет. Норвегия очень хочет попасть в плей-офф, но с таким соперником у них шансов не будет.

ФРАНЦИЯ — СЛОВЕНИЯ (21.15).

Прогноз Яременко — 5:3. Французы уже лишились шансов на плей-офф, а словенцы главный матч турнира проиграли 13 мая, когда не смогли удержать победный счет в игре с Белоруссией. Никакого турнирного значения эта игра не имеет, поэтому здесь можно ждать красивого атакующего хоккея и много шайб. Хозяева парижской части турнира постараются закончить его на мажорной ноте.