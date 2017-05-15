Станет ли Латвия легкой прогулкой для России?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29745453/
15 мая 2017, 13:58 | Спорт-Экспресс

Станет ли Латвия легкой прогулкой для России?

Журналисты «СЭ» дают свои прогнозы на матчи очередного игрового дня чемпионата мира.

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ГРУППА А 

ДАНИЯ — ИТАЛИЯ (17.15).

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ» в Санкт-Петербурге:

Прогноз — 4:2. Для итальянцев это последний шанс избежать вылета, и они будут сражаться изо всех сил. Однако отправить датчан в низший дивизион им точно не удастся. Скандинавы на нынешнем ЧМ выглядят вполне конкурентоспособно даже в матчах с лидерами, а уж Италию они точно должны побеждать без проблем.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ, заместитель шефа отдела хоккея.

Прогноз — 3:0. Датчане в любом случае не вылетят в низший дивизион (они хозяева следующего ЧМ), но портить репутацию им не с руки. Шансов на победу у Италии будет немного.

РОССИЯ — ЛАТВИЯ (21.15).

Прогноз Яременко — 3:1. Латвийцы — одно из главных открытий этого ЧМ. Команда Боба Хартли достойно сражалась со шведами, вела в счете в игре против США. Для россиян встреча с ними тоже не станет легкой прогулкой, но они обязаны побеждать. Тем более что Олег Знарок знает этого соперника от «А» до «Я».

Прогноз Климовицкого — 5:1. Латвия — совсем не такая сладкая булочка, как Италия или Словакия, но все мысли прибалтийской сборной устремлены в завтра, когда будет встреча с Германией. Кузнецов дебютирует, Панарин возвращается — ждем очередного града шайб в ворота соперников нашей команды.

ГРУППА B

КАНАДА — НОРВЕГИЯ (17.15).

Прогноз Яременко — 4:1. У норвежцев есть вполне реальный шанс потеснить финнов с четвертой строчки, но для этого им необходимо набрать очки в матче с Канадой. Если бы не поражение «Кленовых листьев» в игре против Швейцарии, можно было бы рискнуть и поставить на сверхмотивированную команду Торесена-старшего, но североамериканцы точно не позволят себе оступиться второй раз подряд.

Прогноз Климовицкого — 5:1. Один раз Канада оступилась — второй ошибки не будет. Норвегия очень хочет попасть в плей-офф, но с таким соперником у них шансов не будет.

ФРАНЦИЯ — СЛОВЕНИЯ (21.15).

Прогноз Яременко — 5:3. Французы уже лишились шансов на плей-офф, а словенцы главный матч турнира проиграли 13 мая, когда не смогли удержать победный счет в игре с Белоруссией. Никакого турнирного значения эта игра не имеет, поэтому здесь можно ждать красивого атакующего хоккея и много шайб. Хозяева парижской части турнира постараются закончить его на мажорной ноте.

Прогноз Климовицкого — 4:2. Французы уже лишились шансов на плей-офф, Словения вылетела в низший дивизион — матч должен получиться веселым. Победят чуть более мотивированные хозяева.
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