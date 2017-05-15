Давыдов: У Сорокина будет много работы с Латвией, Василевский готовится к США
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, кто займёт место в воротах российской команды в матче группового этапа ЧМ-2017 со сборной Латвии.
Встреча пройдёт 15 мая, начало — в 21:15 мск. Россияне борются за первое место в группе А, латвийцы борются за последнюю путёвку в
«Мы планировали игру вратарей заранее, исходя из календаря матчей. Сегодня встреча поздняя, а завтра — дневная. Решили разбить эту пару. Сначала Василевскому нужно было набрать тонус, а сейчас мы исходим из состояния первого вратаря, чтобы он готовился к американцам.
Сорокин провёл много матчей на подготовительном этапе. Когда он узнал, что будет играть с Латвией, то начал готовиться
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