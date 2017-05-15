Кучеров стал первым в рейтинге упоминаемости в соцмедиа хоккеистов сборной РФ на ЧМ
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Нападающий Никита Кучеров возглавил рейтинг упоминаемости в социальных сетях хоккеистов сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже, подготовленный специально для агентства «Р-Спорт» компанией «Медиалогия», после игр с датчанами и словаками.
В прошлый четверг сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0, а в субботу разгромила словаков со счетом 6:0 и досрочно вышла в
Рейтинг построен по количеству упоминаний хоккеистов национальной сборной России на чемпионате мира по хоккею в сообщениях в соцсетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах. Период исследования — с 10 по 15 мая.
Топ-10 рейтинга хоккеистов сборной России выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров — 7,6 тысячи упоминаний;.
2. Сергей Плотников — 7,4;.
3. Сергей Мозякин — 7,3;.
4. Никита Гусев — 6,8;.
5. Евгений Дадонов — 6,5;.
6. Артемий Панарин — 5,5;.
7. Андрей Василевский — 5,1;.
8. Богдан Киселевич — 4,5;.
9. Сергей Андронов — 4,2;.
10. Иван Телегин — 3,9.
Лидером предыдущего рейтинга по итогам первых трех матчей на турнире был Панарин.
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