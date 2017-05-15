Кучеров стал первым в рейтинге упоминаемости в соцмедиа хоккеистов сборной РФ на ЧМ

В прошлый четверг сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0, а в субботу разгромила словаков со счетом 6:0 и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В игре со словаками четвертый гол сборной России был забит в результате отскока шайбы от конька Кучерова в ворота соперника. В соцсетях активно обсуждался этот момент.

Рейтинг построен по количеству упоминаний хоккеистов национальной сборной России на чемпионате мира по хоккею в сообщениях в соцсетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах. Период исследования — с 10 по 15 мая.

Топ-10 рейтинга хоккеистов сборной России выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров — 7,6 тысячи упоминаний;.

2. Сергей Плотников — 7,4;.

3. Сергей Мозякин — 7,3;.

4. Никита Гусев — 6,8;.

5. Евгений Дадонов — 6,5;.

6. Артемий Панарин — 5,5;.

7. Андрей Василевский — 5,1;.

8. Богдан Киселевич — 4,5;.

9. Сергей Андронов — 4,2;.

10. Иван Телегин — 3,9.

Лидером предыдущего рейтинга по итогам первых трех матчей на турнире был Панарин.