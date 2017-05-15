Россия встретится с Финляндией в ¼ ЧМ? Турнирные расклады в группах

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29744934/
15 мая 2017, 13:25 | Чемпионат.com

Россия встретится с Финляндией в ¼ ЧМ? Турнирные расклады в группах

Кто станет победителями групп и попадёт в плей-офф, а кто уже потерял всякую мотивацию играть на победу?

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© РИА "Новости"

До завершения группового этапа чемпионата мира осталось сыграть 10 матчей — по 5 в каждой группе. На каждом локальном участке турнирной таблицы своя борьба, которая представляет интерес для болельщиков.

ГРУППА А.

Кто финиширует первым?

Что касается лидерства в группе, то здесь абсолютно всё находится в руках россиян. Перед стартом предпоследнего игрового дня группового этапа подопечные Олега Знарка опережают США, своего главного конкурента за первое место, на один балл и имеют на один сыгранный матч меньше. Таким образом, вероятная победа над Латвией и одно набранное очко в матче с американцами обеспечат российской команде первое место без всевозможных утомительных процедур подсчёта дополнительных показателей.

Небольшие шансы на первую строчку могли бы оставаться и у шведов, которым нужно провести один-единственный матч со Словакией, но поражения «Тре крунур» и от россиян, и от американцев лишают команду Грёнборга такой возможности. Даже при условии потенциальной сенсации в матче Россия — Латвия и нужного для шведов результата в игре Россия — США (победа россиян вне основного времени), у трёх команд будет по 16 очков, и лидерство по личным встречам достанется российской команде.

Кто попадёт в плей-офф?

Позиции России, США и Швеции выглядят незыблемыми, и борьба в группе А идёт только за последнюю кубковую строчку, на которую претендуют латвийцы и хозяева чемпионата сборная Германии. На данный момент у Латвии и немецкой сборной по 9 очков, но команде Боба Хартли осталось сыграть два матча, а подопечным Марко Штурма — один. Но в любом случае всё решится в очном поединке между Латвией и Германией, и ажиотаж вокруг этой встречи наверняка будет максимальным.

Кто вылетит?

Итальянцы занимают последнее место с одним набранным очком, и их попытки спастись имеют интересные нюансы в виде правил ИИХФ. Свой последний матч сборная Италии будет играть с датчанами, которые будут хозяевами ЧМ-2018 и за счёт этого имеют иммунитет от вылета. Победа Италии над Данией в основное время и вероятное поражение словаков в поединке со Швецией сделает из турнирной таблицы головоломку — у всех трёх команд будет по 4 очка. В этом случае итальянцы, датчане и словаки образуют спорящую «подгруппу», внутри которой у Италии есть 4 очка, у Словакии — 3, у Дании — 2. Поскольку датчане вылететь не могут, под угрозой отправки в низший дивизион находится сборная Словакии.

Календарь игр:

15 мая, Дания — Италия.

15 мая, Россия — Латвия.

16 мая, Швеция — Словакия.

16 мая, Россия — США.

16 мая, Германия — Латвия.

ГРУППА В.

Кто финиширует первым?

Канадцы, скорее всего, займут первое место, так как их победа в матче с Норвегией достаточно вероятна, а главных преследователей чехов они превзошли в очной встрече. Чешская сборная получит шансы на первую строчку только в случае двух подряд осечек у Канады, что вряд ли возможно, учитывая недавнюю неприятность, случившуюся у коллектива Джона Купера в матче со Швейцарией — свой лимит на неожиданности канадцы должны были выбрать. Швейцарцы также сохраняют теоретические шансы на первую строчку, но, опять же, это будет полностью зависеть от результатов канадской команды.

Кто попадёт в плей-офф?

У сборной России был свой интерес в той борьбе, которую до предпоследнего дня вели сборные Франции, Норвегии и Финляндии. Согласно регламенту, французы, если им бы удалось занять четвёртое место, должны были бы играть с первой командой группы А, которой наверняка станут наши. Однако матч в этом случае состоялся бы не в Кёльне, а в Париже, так как «трёхцветные» — одна из команд-хозяек, которая должна играть при своих зрителях. Перспектива переезжать в столицу Франции для коллектива Олега Знарка отпала после того, как французы уступили чехам и потеряли шансы на плей-офф.

Оставшиеся кубковые позиции могут распределиться самым неожиданным образом. Наиболее вероятным выглядит расклад, при котором за бортом четвёрки останутся норвежцы: если они проиграют Канаде в основное время, то выпустят в плей-офф финнов, которым уступили в овертайме. Финнам же, чтобы зависеть только от себя и подняться выше четвёртого места в группе, нужно выигрывать у канадцев.

Кто вылетит?

Словенцы идут на последнем месте, и даже победа в оставшемся матче с Францией не поможет им спастись. А вот сборная Беларуси может попасть в очень неприятный «замес», который, опять-таки, связан с нюансами правил ИИХФ. Если в группе А последнее место займут «иммунизированные» датчане, то вторая после Словении команда, которой необходимо покинуть элитный дивизион, будет определяться по общей таблице. Следовательно, из группы В могут вылететь сразу две команды, а определяющей станет разница шайб, которая пока хуже у итальянцев.

Календарь игр:

15 мая, Канада — Норвегия.

15 мая, Франция — Словения.

16 мая, Беларусь — Норвегия.

16 мая, Чехия — Швейцария.

16 мая, Канада — Финляндия.
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