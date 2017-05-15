Артемий Панарин вернулся в состав сборной России после травмы
25-летний форвард сыграет против Латвии на чемпионате мира.
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Нападающий сборной России Артемий Панарин примет участие в утренней раскатке национальной команды накануне предпоследнего матча группового турнира чемпионата мира против Латвии. Встреча пройдет 15 мая в Кельне, начало в 21:15 мск.
Напомним,
Звено из петербургского СКА Евгений Дадонов — Вадим Шипачев — Никита Гусев будет в пятерке с Виктором Антипиным и Антоном Беловым. Приехавшие из Вашингтона форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов будут работать с нападающими Валерием Ничушкиным, Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым, а также защитником Артемом Зубом. Матч с Латвией станет первым для приехавших из НХЛ хоккеистов.
После пяти игр сборная России лидирует в группе А.
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