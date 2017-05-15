Аболс: Играем в прятки, хотим обмануть Россию, держим в уме матч с Германией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29744642/
15 мая 2017, 13:13 | Чемпионат.com

Аболс: Играем в прятки, хотим обмануть Россию, держим в уме матч с Германией

Тренер сборной Латвии Артис Аболс поделился ожиданиями от матчей с командами России и Германии на групповом этапе ЧМ-2017.

Латвийская сборная борется за попадание в плей-офф с хозяевами турнира немцами. Россияне борются с американцами за первое место в группе. Матч Россия-Латвия пройдёт 15 мая, начало — в 21:15 по московскому времени.

«Почему не будет играть Мерзликин? Играем в прятки, хотим спрятаться и обмануть Россию. На самом деле наше турнирное положение таково, что нам нужно держать в уме следующую игру с Германией. Даже если мы выигрываем сегодня и набираем три очка, нам с немцами нужно брать минимум очко. Решающая встреча будет именно с Германией. Поэтому и состав такой.

Джериньш и Спруктс не выйдут на лёд по этим же причинам. Мы два дня подряд играем, немцы отдыхали. К ним подъехали Драйзайтль и Грубауэр. Да, мы ещё не сыграли с Россией, но держим в уме встречу с Германией. Но с Россией мы всё равно будем действовать в своём стиле. Мы будем биться. Мерзликин раззадорил российскую сборную и спрятался в кусты? Это вы пишите, а не мы. Он раззадорил, чтобы Иварсу Пунненовсу было легче играть.

Боб Хартли — реалист. Он всё понимает. По таланту Россия сильнее США и Швеции. По игре, которую россияне сейчас показывают, тоже. Американцы, кстати, выглядели быстрее шведов. Мы понимаем, что нам отсюда уезжать или в Париж, или в Ригу. Но перестраиваться ещё рано, — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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