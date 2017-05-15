Кузнецов тренируется с Ткачёвым, Ничушкиным и Барабановым
Сборная России проводит утреннюю раскатку перед матчем чемпионата мира с Латвией, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Очередная игра группового этапа состоится 15 мая в 21:15 мск.
Хоккеисты сборной России тренируются в следующих сочетаниях:
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин.
«Красные»: Проворов — Миронов; Панарин — Наместников — Кучеров.
«Синие»: Гавриков — Киселевич; Телегин — Андронов — Плотников.
«Чёрные»: Антипин — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов.
«Белые»: Зуб — Орлов; Ткачёв — Кузнецов — Барабанов, Ничушкин.
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