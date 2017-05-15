Мерзликин, Спруктс и Джериньш не сыграют за Латвию в матче с командой России

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Речь идёт о вратаре Элвисе Мерзликине, нападающих Янисе Спруктсе и Мартине Джериньше. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе латвийской сборной. Место в воротах национальной команды Латвии займёт Иварс Пунневонс.

Мерзликин принял участие в 5 матчах группового этапа ЧМ-2017 и пропустил 8 шайб. На счету Джериньша 4 (3+1) очка в 5 матчах турнира. Спруктс набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах на ЧМ-2017.