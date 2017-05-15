Ларкин: Кузнецов добавит сборной РФ изобретательности в атаке на ЧМ

Матч Россия — США состоится 16 мая. Кузнецов с защитником Дмитрием Орловым из клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» прибыли в субботу на чемпионат мира.

«Очень хорошая сборная подобралась у россиян. Это будет тяжелая игра на высоких скоростях, крайне интересная для зрителей. Ваша команда усилилась Кузнецовым, он добавит изобретательности игре россиян. Но мы готовы противостоять ему и его партнерам, нам нужно быть дисциплинированными», — считает Ларкин.

«Очевидно, что эта игра самая важная для нас, ведь мы боремся за победу в группе, — продолжил форвард. — Нам хочется избежать игры с канадцами до финала. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал — в Париже или Кельне. Россияне отлично действуют индивидуально, хорошо уходят от защитников соперника — чтобы их победить, нам нужно четко отыграть в защите».

В понедельник сборная России сыграет против команды Латвии. Начало встречи — 21:15 мск. В активе сборной США 15 очков в шести матчах, команда возглавляет группу A. Россияне отстают на один балл, сыграв пять встреч.