Рачковский: Мы отправили Лукашенко документ о развитии хоккея на 14 листов

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Ранее президент страны Александр Лукашенко подверг жёсткой критике положение дел в хоккее и игру сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Буквально два месяца назад мы отправили главе государства документ на 14 листов о развитии хоккея в стране. Мы попытались по многим параметрам обосновать, что надо сделать для того, чтобы идти дальше. Без поддержки президента мы не справимся. У нас переходный период — он всегда тяжёлый и болезненный», — сказал Рачковский в эфире телеканала «Беларусь-1».