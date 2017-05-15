Сможет ли сборная Беларуси по хоккею сохранить прописку в элитном дивизионе

Когда после субботней победы над словенцами все заговорили о сохранении прописки в элитном дивизионе, во многом неожиданно выяснилось, что это еще не так. Благодаря этому выигрышу наша команда точно финиширует в группе «В» не на последнем месте, но и седьмая позиция в таблице может не спасти от вылета. Как так? А вот так!

Дело в том, что от понижения в классе защищена сборная Дании, которая примет чемпионат мира-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе «А», то элиту покинут восьмая команда группы «В», а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям: 1) количество очков; 2) разница шайб; 3) количество заброшенных шайб; 4) номер посева перед ЧМ-2017. Во многом определяющим становится сегодняшний матч датчан и итальянцев. В случае победы датчан или овертайма с любым исходом мы сможем вздохнуть с облегчением. А вот виктория итальянцев в основное время заставит обратиться к подсчетам. Тогда в группе «А» три команды наберут по 4 очка (датчане, итальянцы и словаки) и порядок мест будет определен по результатам встреч между ними. Как известно, ранее словаки выиграли в овертайме у итальянцев (3:2), но проиграли по буллитам датчанам (3:4). В итоге в случае победы итальянцев они выйдут на шестое место в группе «А», на восьмое опустятся датчане, а словакам предстоит начинать заниматься математикой с белорусами. При этом уж точно решающими станут матчи белорусов с норвежцами и словаков со шведами, которые должны начаться завтра в одно время — 13.15.

Конечно, никак нельзя умалять значимости субботней победы над словенцами — 5:2. И результат, и вернувшаяся еще в поединке с французами игра позволяли вздохнуть с облегчением и отогнать страшного призрака катастрофы обратно в парижский театр «Гранд-опера». Там ему в ложе номер 5 самое место. В стане белорусов так и сделали. Автор голевого дубля в ворота словенцев Александр Павлович, признанный наставником Дэйвом Льюисом лучшим игроком в нашем составе, рассказывал об «отношениях с жареным петухом»: «Часто мы ждём, пока он клюнет нас в одно место. Но каждый раз полностью выкладывались, выходя на лёд! Тем не менее, весь турнир получился проблемным. И большинство проблем — от неуверенности, от головы. Но сейчас ощущаю смесь удовлетворения с опустошением».

Хорошо то, что хорошо заканчивается, позволяя рассуждать о глобальных моментах бытия. Например, о концентрации управления хоккеем в одних руках, о чём говорил председатель ФХБ Игорь Рачковский: «Все привыкли говорить, что минское “Динамо” — базовый клуб сборной. Но от слов надо переходить к делу. Кто бы ни занимался! Главное сконцентрировать управление в одних руках».

Председатель федерации в своём интервью сделал ещё ряд интереснейших заявлений. Взял под защиту Льюиса: «Критика в адрес Дэйва, что он никого не подготовил для сборной — это, извините, нонсенс. Наставник главной команды не готовит, а собирает сливки, с которыми идёт в бой». А на вратарском вопросе Рачковский вернулся к теме отношений «национальная команда — белорусский полпред в КХЛ»: «Вот здесь, к слову, наиболее заметен внутренний конфликт между интересами “Динамо” и сборной. Лаланд не имел в клубе игровой практики. А ещё раньше мы выращивали Хаугена для сборной Норвегии!» Интересно получается. А кто как ни главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт и его помощник Андрей Мезин (ассистирующие в сборной Дэйву Льюису) замариновали Лаланда в клубе?!

К разговору о выступлении нашей команды специалисты и болельщики еще обязательно много раз вернутся, а пока хочется отметить, что чемпионат мира в Париже в нашем исполнении печален, и схож с негативными впечатлениями о французской столице. Более всего, здесь пугают инциденты в подземке. Поезд метро может стремительно разогнаться, но тут экстренное торможение с замиранием состава в тоннеле. И становится не по себе от внезапной духоты и неизвестности… Так же было и с белорусской сборной. «Машинист» Льюис разогнал её привычным тезисом о медалях, но в «Берси» нас тормознуло, до приступа тошноты.

Париж — город еды и пития. Кафе, бистро, рестораны, бары — везде. Пешеходы с узких улочек, например, Латинского квартала (недалеко от Сорбонны) вытеснены на проезжую часть столиками и стульями. Закусывают с аппетитом, с удовольствием чокаются бокалами. Совершенно, не обращая внимания, на семейства клошаров — бездомных, которые укладываются на ночлег рядом с ними. На ступеньках и в проёмах парадных подъездов. Матрацы, подушки, одеяла. В самом центре. На глазах полицейских. Два параллельных мира. Ни у кого кусок в горле не застревает. Зато, как радуется ребятня, если кто-то бросает в стаканчик для подаяний монетку! А мы ведь тоже были чужими на парижском празднике хоккея. И радовались по схожему поводу — минимальному успеху.

Наконец, третья ассоциация — родом из Лувра, где в зале с «Джокондой» творится столпотворение. Шум, даже визг туристов из Азии. Постоянные щелчки фотокамер. А дама с портрета кисти Леонардо да Винчи загадочно улыбается, и никто до сих пор не разгадал секрета этой улыбки. Н.

о ведь всё очевидно! Провидец Леонардо иронизировал над той популярностью, что ждёт его маленькое полотно в век триумфа рекламы и пиар-технологий. «Джоконде» — всё внимание и слава. Висящие в том же зале полотна «каких-то» Тициана и Веронезе мало кому интересны….

Но надо оглядеться! Увидеть, тех, кто рядом и что нам ближе, перестав разгадывать «системные ухмылки» заокеанских тренеров. Чай, не «Джоконда» Леонардо да Винчи!

Макс СТРЕЛКОВ, Париж, специально для «СБ».