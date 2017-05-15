Знарок проверит Сорокина на Латвии

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В противостоянии сборных России и Латвии обе команды будут иметь значительную турнирную мотивацию. Команда Олега Знарка здорово стартовала, выиграв все пять проведенных в группе матчей, в том числе у сильной команды Швеции, и отстает от США на одно очко, но имея матч в запасе.

А Латвия после трех туров даже возглавляла турнирную таблицу. Правда, затем подопечные канадского специалиста Боба Хартли уступили со счетом 0:2 шведам, после чего выдали настоящий спектакль в игре с американцами, где вели в счете 2:0 и 3:1, а в результате уступили — 3:5.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 15.05.2017, 21:15 -:- Россия Латвия

Перед предстоящей встречей в сборную России пришло долгожданное пополнение из НХЛ — хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов накануне приняли участие в своей первой тренировке в расположении национальной команды на этом турнире.

Они вышли на лед с вратарями команды, а также Артемием Панариным и Валерием Ничушкиным. Орлов успел поделиться с журналистами первыми впечатлениями, отметив, что успел отойти от вылета из Кубка Стэнли.

«В том году я быстро освоился. Сейчас посмотрим, как удастся перестроиться на большой лед. Поражение от «Питтсбурга» немного отпустило, надо позитивно подходить к играм за сборную. Сегодня будет собрание, посмотрим, что скажут тренеры по поводу нашей роли в команде. Не знаю, буду ли играть в большинстве.

Я не первый раз играю за сборную без контракта: и в Москве, и в Минске уже так было. Ничего страшного. О новом контракте пока не думал.

Меня может забрать «Вегас»? От меня это не зависит. Решать командам. С Шипачевым на эту тему не общались, — передает слова защитника «Чемпионат.com».

Помимо Орлова и Кузнецова в матче с командой Латвии будет интересно взглянуть на игру вратаря россиян. Эту позицию займет Илья Сорокин, о чем прессе сообщил тренер национальной сборной Харийс Витолиньш. До сего момента Сорокин провел на льду только третий период игры с итальянцами, поскольку в качестве основного голкипера тренерским штабом был выбран Андрей Василевский.

И игра у Андрея идет, что после матча со словаками отметил и выдающийся в прошлом голкипер сборной СССР Владислав Третьяк.

«Дай бог, чтобы у Василевского и дальше все было нормально. Но пока все хорошо. Он получил колоссальное удовольствие в последних играх.

Было видно, что он адаптировался к большим площадкам, контролирует шайбу, все видит. Это очень важно. Он прямо звенит, у него настроение хорошее. А до этого чувствовался напряг, тяжесть. Кстати, моменты у ворот Василевского были, но он сыграл четко и надежно, — сказал президент Федерации хоккея России.

При этом смена Василевского на Сорокина не должна вводить в заблуждение — настрой на победу у россиян будет очень серьезный, поскольку в противном случае соперник не преминет воспользоваться шансом. И сколь бы эти слова ни были банальны, в данном случае они действительно отражают ситуацию.

Несмотря на два поражения от шведов и американцев в последних турах, оба матча латвийцы провели два достаточно сильно и создали немало угроз у ворот противника. Об этом же говорил накануне и Витолиньш.

«Латвия играла наравне со шведами и с американцами. Реализуй они свои моменты — была бы совсем другая игра.

Они на этом чемпионате мира выглядят хорошо, скоростные ребята, будет хорошая игра. Боб Хартли привил команде чисто канадский рисунок, — поделился мнением 49-летний специалист.

Также он рассказал о том, что в состав команды вернется Артемий Панарин, пропустивший из-за микротравмы матч со словаками, а также определил позицию Кузнецова в центре нападения.

«Думаю, что Панарин вернется в состав. А с кем будет играть — решим завтра. Кузнецов начнет центральным, а дальше будем смотреть. Мы планируем заявить 13 нападающих и 7 защитников. Не знаю, будет ли играть Орлов в большинстве. Определимся после раскатки», — сказал Витолиньш.

У команды Латвии никаких кадровых проблем нет, поэтому во встрече со сборной России примут участие все сильнейшие. Об этом перед игрой рассказал один из тренеров сборной Латвии — Артис Аболс.

«То, что мы три игры подряд проводили не с грандами, сказалось на месте сборной Латвии. У нас все здоровы, все сильнейшие сыграют с Россией.

Силы нам надо поберечь, поэтому большинство игроков сегодня занимались в зале, на лед не выходили. Предстоящие две игры важные, нам нужны очки. Россия — всегда фаворит, на любом турнире. Сэкономить силы перед игрой с Германией? Боб Хартли реалист и все понимает. У немцев будет два дня отдыха, к ним подъехал Драйзайтль. Мы держим это в уме, — рассказал Аболс.

Также он приоткрыл завесу тайны относительно тактического рисунка команды в противостоянии с Россией и пожаловался на некачественный лед на «Ланкрасс-Арене» в Кельне.

«У нас будет та же тактика, что и в предыдущих играх: активно, агрессивно. Главное — не удаляться, у сборной России отличное большинство. Кучеров — очень креативный игрок, хороший турнир проводит.

Звено Шипачева хорошо в большинстве, но, как и сам Знарок говорит, в равных составах они не идеальны. Они юркие нападающие, и, пытаясь против них играть жестко, надо постараться не попасть на фол.

Кузнецов — серьезное усиление для сборной России, центральный нападающий из НХЛ. Мне самому интересно, куда Знарок со своим штабом его определят. Даже на разминке здесь лед был очень неважный. Может быть, температура неправильная стоит? Или влажность? Говорят, что в Кельне худший лед в немецкой лиге, — заявил Аболс.

Защищать ворота латвийской сборной будет Элвис Мерзликин, стоявший во всех пяти матчах команды на турнире.