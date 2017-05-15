Анонс на 15 мая матчей чемпионата мира по хоккею 2017
«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.
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Дания — Италия
Времена когда итальянцы доминировали в этом кипучем противостоянии давно позади. В последние годы успех сопутствует, как правило, датской сборной. Но в целом статистика пока равна: после 12 матчей, у соперников по 5 побед в основное время.
Канада — Норвегия
В двадцать шести матчах у Норвегии есть одна единственная победа над «кленовыми листьями». Произошло это эпохальное событие на провальном для сборной России домашнем чемпионате мира в
Россия — Латвия
Восемь побед у сборной России в десяти матчах, в семи встречах подряд россияне обыгрывали соперника крупно. Два успеха сборной Латвии пришлись на провально проведенные нашей командой чемпионаты мира 2000 и 2003 годов.
Франция — Словения
Всего лишь вторая встреча соперников за 20 лет. В 1998 году на чемпионате мира в Словении, хозяева потерпели поражение от французов со счетом 2:5 и теперь словенцы имеют шанс взять запоздалый, но полноценный реванш.
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