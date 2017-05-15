Дюшейн и ещё 10 звёздных игроков ЧМ-2017, которые пока проваливают турнир

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29742670/
15 мая 2017, 11:08 | Чемпионат.com

Дюшейн и ещё 10 звёздных игроков ЧМ-2017, которые пока проваливают турнир

Дюшейн и Плеканец не могут набрать очки, Ткачёв растворился в тренерских схемах, а Хиллер и Грайсс забыли, как выручать команду.

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Мэтт Дюшейн

Одним из главных разочарований турнира пока становится форвард «Колорадо» Мэтт Дюшейн. Канадец регулярно приезжает в сборную на разные турниры, и, как правило, его результативность всегда довольно высока. Так, на двух победных чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах Дюшейн стабильно набирал более 10 очков, заметен он был и на Кубке мира, где канадцы также стали первыми.

Сейчас форвард «лавин» сыграл на турнире пять матчей, но умудрился не набрать пока ни одного очка, хотя канадцы по обыкновению забрасывают немало шайб. Последний такой турнир был у Дюшейна в 2011 году, когда с чемпионата мира в Братиславе молодой форвард также уехал без заработанных баллов.

Шон Кутюрье

Под стать Дюшейну пока выступает и Шон Кутюрье, попавший в заявку канадцев по ходу турнира, но уже успевший провести три игры. В них нападающий «Филадельфии» не набрал очков и единственный в своей сборной заработал отрицательный показатель полезности «-2».

Для Кутюрье это второй взрослый чемпионат мира, в 2015 году Шон в 10 матчах набрал 7 (3 + 4) очка и помог канадцам завоевать золото. Но в этом сезоне на международном уровне форварду не удаётся выступить успешно: на осеннем Кубке мира Кутюрье сыграл три матча за команду молодых звёзд Северной Америки, также не набрал очков и ушёл в минус по полезности.

Ессе Пульюярви

Молодой финн ярко проявил себя на юниорском и молодёжном уровнях, но на своём первом взрослом турнире Пульюярви выглядит пока бледно и незаметно. В отличие от бывшего партнёра по «молодёжке» Себастьяна Ахо, который лидирует в национальной команде в бомбардирской гонке, форвард «Эдмонтона» пока не набрал ни одного очка на чемпионате мира.

В этом сезоне Пульюярви проходит адаптацию ко взрослому хоккею на клубном и международном уровнях, и, судя по его играм за «Ойлерз» и сборную Финляндии, переходный этап даётся талантливому форварду с трудом.

Миро Аалтонен

Аалтонен провёл великолепный сезон в КХЛ за «Витязь», отлично выглядел в играх за сборную Финляндии на Евротуре и заслужил шанс попробовать себя в НХЛ. Новоиспечённый форвард «Торонто» поехал на чемпионат мира, который должен стать логичным завершением удачного сезона, однако на форуме в Кёльне и Париже Аалтонен пока выступает провально. В четырёх матчах Миро не набрал очков и заработал худший в команде показатель полезности «-4».

Возможно, Аалтонен пока не может справиться с волнением на дебютном для себя взрослом турнире за сборную, но у форварда ещё есть время показать свой лучший хоккей.

Йоонас Корписало

Ещё один финский хоккеист, не оправдывающий авансов на этом чемпионате мира. Корписало хоть и прозябает большую часть сезона в «Коламбусе» за спиной Сергея Бобровского, но всё-таки является вратарём высокого уровня. А потому за свои цифры на турнире Йоонасу должно быть стыдно. В пяти матчах чемпионата мира Корписало пропускает в среднем 3,30 шайбы за игру, отражая лишь 87,3% бросков.

Голкипер финнов практически не выручает свою команду, и если у полевых хоккеистов не получается, то Корписало не держит финнов в игре, как это было, например, в сенсационной игре с французами. А ведь впереди плей-офф, где финнам уже в четвертьфинале может достаться лучшая на турнире атака сборной России.

Томаш Плеканец

Легенда «Монреаля» и сборной Чехии очень скромно проводит свой 10-й чемпионат мира. Плеканец за шесть игр не разжился ни одним очком, хотя перед турниром предполагалось, что он станет одним из лидеров как никогда сильной по именам чешской команды.

Без набранных очков Плеканец заканчивал домашний чемпионат мира в 2015 году, но тогда он успел в расположение сборной только на две игры. Последний полноценный неудачный чемпионат у форварда «Монреаля» случился в 2009 году, когда в семи матчах он заработал только один ассистентский балл. Впрочем, впереди плей-офф, и у чешского форварда есть возможность сверкнуть в действительно нужное время.

Карл Сёдерберг

Опытный шведский нападающий пока малозаметен на этом чемпионате мира, и можно сказать, что нынешний сезон получается одним из самых неудачных в карьере Сёдерберга. Карл откровенно плохо выступил за «Колорадо», практически вхолостую съездил на Кубок мира, а теперь бледно выступает на турнире в Кёльне.

Сёдербергу 31 год, но этот чемпионат мира дебютный для него, и пока в шести встречах Карл набрал только одно очко за результативную передачу.

Андрей и Сергей Костицыны

Сборная Беларуси ужасно выступает на чемпионате мира, и от вылета в первый дивизион команду Льюиса спасает только то, что на турнире есть ещё более слабые команды. Одна из причин провала белорусов — отвратительная игра лидеров сборной, которые должны вести остальных игроков за собой. Такими по идее и являются братья Костицыны, одни из самых известных и успешных белорусских игроков.

В Париже Андрей и Сергей пока выступают синхронно: у обоих нет заброшенных шайб и всего две результативные передачи. Увы, это не первый раз, когда Костицыны не похожи сами на себя в своей сборной на мировом форуме. Так, в прошлом году они также не провели ни одной голевой атаки, а сборная Беларуси, как и сейчас, едва избежала провала.

Владимир Ткачёв

Нападающий «Ак Барса», пожалуй, единственный в составе сборной России, кто никак не может найти свою игру на турнире. Ткачёва пробовали в разных сочетаниях и на разных позициях, но почувствовать вкус гола у Владимира никак не получается. Он активен и старателен, но за пять матчей турнира набрал только одно очко, поучаствовав голевой передачей в разгроме словаков.

Пока форвард «Ак Барса», проводящий дебютный мировой форум, не вписывается в схемы Олега Знарка, а с приездом Евгения Кузнецова и дозаявкой Валерия Ничушкина Ткачёв и вовсе рискует потерять место в составе.

Йонас Хиллер

Некогда топовый по заокеанским меркам голкипер проводит очень неудачный чемпионат мира. В дебютной игре на турнире Хиллер пропустил четыре шайбы от скромных словенцев и был усажен в запас на три игры. Его сменщик, Леонардо Дженони, выглядел блестяще и добыл швейцарцам две сухие победы, однако против канадцев вновь вышел опытный Хиллер. Но ничем хорошим это не кончилось, экс-вратарь «Анахайма» и «Калгари» быстро пропустил две шайбы и уступил место Дженони, с которым Швейцария добыла волевую победу.

Трудно сказать, что произошло с Хиллером на этом турнире, но вряд ли мы ещё увидим его на льду в плей-офф.

Томас Грайсс

Выступление Грайсса на домашнем чемпионате мира тоже нельзя назвать успешным. Голкипер «Айлендерс» приехал на турнир главной звездой немецкой сборной, помог победить своей команде американцев в стартовом матче, а потом начались проблемы. Грайсс пропустил семь шайб от Швеции, шесть от России. После быстрого гола в матче со словаками Грайсс был заменён, немцы вытащили тот матч, а на следующую игру Томас остался в запасе, проиграв конкуренцию Дэнни аус ден Биркену.

Кроме того, Грайсс умудрился вляпаться в неприятную историю. Голкипер поставил «лайк» в «Инстаграме» под дерзким изображением политического характера, за что немедленно был осуждён толерантным немецким обществом. Теперь голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной.
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