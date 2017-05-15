Даугавиньш: Хоккеисты сборной Латвии знают все «зарисовки» Знарка
КЕЛЬН, 15 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной Латвии знают все схемы игры главного тренера команды России Олега Знарка, в том числе по розыгрышу большинства, заявил агентству «Р-Спорт» капитан латвийской команды Каспарс Даугавиньш.
Сборная Латвии в понедельник в Кельне проведет матч группового этапа чемпионата мира против команды России. Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 год.
«Знарок хорошо знает нашу команду, всех почти ребят тренировал ведь. Но и мы прекрасно знаем Олега как по работе в сборной Латвии, так и по КХЛ — все равно же в одной лиге играем. Мы знаем все его зарисовки, знаем, чего требует, знаем, как большинство играет сборная России, так что нам нужно просто полностью выложиться, чтобы дать сопернику минимум моментов создать», — сказал Даугавиньш.
«Конечно, у нас остаются дружеские отношения со Знарком, всегда поздороваемся, когда увидимся, как дела спросим, но летом мы, конечно, не встречаемся, такого нет», — отметил он.
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