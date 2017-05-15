Американский хоккеист ван Римсдайк выделил одноклубника Панарина в составе сборной России
КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» и сборной США Тревор ван Римсдайк в преддверии матча с командой России на чемпионате мира отметил в составе соперника своего одноклубника форварда Артемия Панарина.
«Россия великолепно стартовала на чемпионате мира, у нее великолепные игроки в команде, — сказал ван Римсдайк ТАСС. — Каждый следующий матч для нас важен, но игра со сборной России будет за лидерство в группе, очевидно, она станет проверкой для нас. Надеюсь, мы ее пройдем».
В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1. Матч Россия — США состоится 16 мая.
«Могу выделить Артемия Панарина, которого знаю по “Чикаго”, — продолжил американец. — Думаю, он смотрится лучше остальных в российской команде, его крайне трудно остановить. Буду ли проводить против него силовые приемы? Также как и против остальных — если ситуация этого потребует».
В понедельник сборная России сыграет против команды Латвии. Начало встречи — 21:15 мск. В активе сборной США 15 очков в шести матчах, команда возглавляет группу A. Россияне отстают на один балл, сыграв пять встреч.
Чемпионат мира по хоккею проходит
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