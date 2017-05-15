Кронпринц Дании пригласил хоккейных болельщиков из России на ЧМ-2018
КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Кронпринц Дании Фредерик пригласил российских болельщиков на чемпионат мира 2018 года по хоккею. Об этом он сообщил ТАСС.
«У нас все готово для проведения турнира и размещения болельщиков. Особое внимание сосредоточено на фанатах из России, потому что у вас большая хоккейная страна. Много россиян живет и в Германии, мы будем рады видеть их всех у нас в Дании. Пользуясь случаем, приглашаю их на чемпионат мира в Данию», — сказал Фредерик.
«Это будет отличный турнир, у нас большой опыт в проведении массовых соревнований. Думаю, всем понравится у нас в стране», — добавил собеседник ТАСС.
Также кронпринц Дании рассказал о популярности хоккея в стране. «Хоккей очень популярен в Дании, но у нас не так много площадок. Мы сфокусированы на развитии этого вида спорта, дети охотно идут заниматься хоккеем. Надеюсь, проведение чемпионата мира даст толчок популяризации спорта», — сказал Фредерик.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге.
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