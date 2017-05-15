Букмекеры оценили шансы сборной России победить Латвию на ЧМ по хоккею

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Букмекеры предлагают поставить на победу Латвии в основное время за 13.0. Шансы России оценены в 1.16, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 11.0.

Ставку на победу сборной Латвии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 8.80, а на победу сборной России — за 1.10.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.40, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.65.