Главный тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился ожиданиями от матча группового этапа с национальной командой России.
Россияне борются за первое место в группе, латвийцы — за попадание в
«Я смотрел матчи сборной России и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чём мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что
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