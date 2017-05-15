Главный тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян

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Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 15.05.2017, 21:15 -:- Россия Латвия

Россияне борются за первое место в группе, латвийцы — за попадание в плей-офф.