Мерзликин: Люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует

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С первых дней чемпионата мира — 2017 сборная Латвии удивляла журналистов и болельщиков. Команда под руководством Боба Хартли выиграла три стартовые встречи с Данией, Словакией и Италией, а затем в упорной борьбе уступила шведам и американцам.

Залогом во многом успешного выступления сборной стала игра 23-летнего вратаря швейцарского «Лугано» Элвиса Мерзликина. В интервью «Чемпионату» он рассказал о выступлении сборной Латвии на чемпионате мира в Кёльне, желании спросить совета у Панарина, жизни в Швейцарии, нежелании играть в России и Элвисе Пресли.

«Боб Хартли хочет, чтобы мы играли в хоккей, а не занимались фигнёй»

— Сборная Латвии отлично начала чемпионат и выиграла три матча из пяти. Вы сами удивлены такому выступлению?

— Никто не ожидал такого. Конечно, мы рады такому старту. Нам повезло с группой. Но у нас на этом чемпионате мира другая команда, другой тренер. Я чувствую себя как в семье. Мы одна маленькая семья. У нас нет звёзд, как Панарин в сборной России. Думаю, если мы будем единой командой, то можем обыграть любого соперника.

— Какое настроение в команде перед матчем с Россией?

— Для меня это будет проверкой, насколько я вырос и насколько хорош на этом турнире. Нужно понять, как много мне предстоит работать, чтобы конкурировать с топовыми игроками. Моя мечта — заиграть в НХЛ, как, наверное, у любого игрока. Когда мы играли со шведами, я ощутил, какой высокий уровень у соперника.

— Боб Хартли действительно особенный тренер? С его приходом ваша сборная буквально преобразилась.

— Он действительно особенный. Он мой любимый тренер. Ни с кем до этого мне не было так комфортно работать. Боб разговаривает с игроками на равных. Он старается по-дружески с тобой общаться, неформально. Только если дело касается бизнеса, переходов, то тогда немного уже по-другому. Хартли хочет, чтобы мы играли в хоккей, а не занимались фигнёй.

— Каспарс Даугавиньш на прошлогоднем чемпионате мира рассказывал, что латвийские хоккеисты живут как бомжи и видят крыс. Сейчас всё изменилось?

— Сейчас всё нормально. На чемпионаты мира мы приезжаем играть в хоккей, а не отдыхать, так что мы не должны думать о бытовых проблемах. Условия в Кёльне очень хорошие, мне всё нравится. В гостинице у нас вай-фай плохо работает, но в остальном всё здорово — питание хорошее, проживание тоже.

— Как вам Кёльн? Удалось что-то посмотреть?

— Да, конечно. Мне очень нравится город, атмосфера отличная. Приятно видеть такое количество фанатов разных команд. Самое крутое для игрока — видеть болельщиков, которые приехали поддерживать тебя и твою сборную. В Кёльне я уже был и в восторге от города.

«Думаю, на этом чемпионате мира я не лоханусь»

— Вас, наверное, утомили вопросами про Артемия Панарина. Но после его фразы главная задача на матч с Россией — не пропустить гол от него?

— Я же понимаю, что Артемий такой шутник. Он сказал, что я в прошлом году лоханулся, хочу посмотреть, может быть, и в этом лоханусь (улыбается). Но думаю, что в этом году не лоханусь. Жду матча с Россией и бросков Панарина. Артемий — отличный игрок. Возможно, он меня не разочарует и даже забьёт в мои ворота красивый гол. Мне интересно будет сыграть против Панарина и посмотреть, как я смотрюсь на его фоне.

— Кроме Панарина кто-нибудь подшучивал над вами?

— Нет, такого не было. Но мне нравится вызывать игроков на дуэль, бросать противнику вызов. Хочу, чтобы и Панарин показал отличную игру, и у меня всё получилось. Хоккей — это развлечение.

«Чувствую, что мой дом в Швейцарии»

— Расскажите о жизни в Швейцарии. Там правда лучшие условия?

— Да обычные там условия. Это бизнес, ты играешь в хоккей. Команда у меня отличная, тренер сейчас тоже хороший. Ожидаю нормального результата в следующем сезоне. Конечно, не могу ничего обещать, но, думаю, всё будет более-менее. Два года назад «Лугано» играл в финале, в этом — в полуфинале.

— Каков уровень швейцарского чемпионата?

— Высокий. Там есть много хороших игроков. Много иностранцев, которые играют за свои сборные. В чемпионате Швейцарии есть возможность вырасти в сильного хоккеиста.

— А какие болельщики в Швейцарии?

— Болельщики у «Лугано» — лучшие. Они сумасшедшие! Они никогда не оставят тебя одного, всегда будут рядом с тобой. Даже если ты пропустишь восемь шайб, болельщики поддержат тебя.

— Знакомы с бывшим тренером сборной России Вячеславом Быковым, который живёт в Швейцарии и работает консультантом во «Фрибурге»?

— Лично я с ним не встречался, но знаю, что он работает во «Фрибурге». У него сын тоже играет в хоккей, Андрей Быков — отличный хоккеист.

— Большую часть жизни вы прожили в Швейцарии, но выступаете за сборную Латвии. А кем в душе себя ощущаете?

— Мама у меня из Латвии, а папа — русский, из Москвы. Он погиб, когда мне было три года. Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное.

— В швейцарском чемпионате вы считаетесь легионером?

— Нет-нет. Я с детства играю в Швейцарии, поэтому считаюсь швейцарским хоккеистом.

«В России мне не нравится, за КХЛ не слежу»

— Ваш контракт с «Лугано» действует до 2019 года. Насколько планируете задержаться в Швейцарии?

— Я не знаю даже, посмотрим. Если будет звонок из моей мечты (клуба НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), то я сразу же соберу чемодан и уеду. Как я говорил, должен сыграть на чемпионате мира, чтобы понять, чего мне не хватает и в чём надо прибавлять. Хочется услышать от соперников, что они думают о моей игре. Было бы здорово, например, если бы Панарин сказал мне, как я играю.

— Ваша мечта — играть в «Коламбусе» в НХЛ, который вас задрафтовал?

— Это, конечно же, было бы здорово. Самая большая моя мечта — это НХЛ. Даже неважно, в каком клубе Национальной хоккейной лиги.

— Задумывались ли о переходе в команду КХЛ?

— Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравится Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды.

— Почему вам не нравится Россия?

— Не знаю, как-то некомфортно. В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго!

— «Лугано» может приехать на Кубок президента Казахстана в межсезонье. Вам интересно было бы сыграть с российскими клубами?

— Было бы интересно. Хотел бы посмотреть на уровень российских команд.

«Папе очень нравился Пресли, поэтому я Элвис»

— Ваш кумир, наверное, Артур Ирбе?

— Ирбе в Латвии называли стеной. Мне хотелось, чтобы когда-нибудь меня называли так же. Артур — наша самая большая легенда.

— Сколько языков вы знаете?

— Говорю на латышском, русском, английском, итальянском и сейчас учу испанский язык. Мне очень нравится учиться. Моя девушка говорит на шести языках, надо ей соответствовать (улыбается).

— Как успеваете учить языки?

— Мы же играем не каждый день, после тренировки есть много свободного времени. На айфон скачиваю программы и учу по ним.

— Вас назвали в честь Элвиса Пресли?

— Папе очень нравился Элвис Пресли, поэтому и назвали. Мне тоже нравится это имя.

— Чем предпочитаете заниматься в свободное время?

— Мне нравится фотографировать. Моя девушка — архитектор, интересно следить за её работой. Ещё шопинг люблю (улыбается).

— Игроки сборной России перед каждым матчем все вместе смотрят фильмы. У вас в команде что-то подобное практикуется?

— Насколько я знаю, такого нет. Но, может быть, стоит попробовать?