Лучшие голы и сейвы 10-го игрового дня ЧМ-2017

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В группе А сборная Швеции нанесла поражение Дании со счётом 4:2, а США разгромили Словакию — 6:1.

В группе B Финляндия в овертайме вырвала победу у Швейцарии (3:2), а Чехия уверенно разобралась с командой Франции (5:2).

«Чемпионат» подвёл итоги 10-го игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео самых ярких моментов этого дня.

Сборная России, выступающая в группе А, свой следующий матч проведёт 15 мая с командой Латвии. Начало встречи — в 21:15 мск.

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