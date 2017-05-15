Харийс Витолиньш: Кузнецов начнет в качестве центрфорварда

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29739042/
15 мая 2017, 2:20 | Спорт-Экспресс

Харийс Витолиньш: Кузнецов начнет в качестве центрфорварда

Тренеры сборных России и Латвии — о предстоящем матче.

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— Завтра в воротах сыграет Илья Сорокин, — заявил Витолиньш.

— Как вам сборная Латвии?

— Видели, что со шведами и американцами они играли наравне. Реализуй они свои моменты, и была бы совсем другая история. На этом чемпионате латвийцы хорошо выглядят, и предстоит очень серьезная игра.

— Серьезно ли изменил команду Боб Хартли?

— Чисто североамериканский рисунок. Если посмотреть матч с США, то в обе стороны одна и та же картина.

— Если Панарин вернется, где он сыграет?

— Он точно вернется, где сыграет, завтра узнаете.

— Куда определите Кузнецова?

— Начнет как центральный, а дальше посмотрим. Вероятнее всего, заявим 13 нападающих и 7 защитников, а потом определимся с его крайними.

— Орлов будет выходить в большинстве?

— На завтрашней раскатке посмотрим, кто лучше и хуже, и решим. Время есть, и игры позволяют проверить различные сочетания.

— Два матча подряд — проблема?

— Здорово, что мы заканчиваем с двумя командами, которые неплохо играют, чтобы в хорошем тонусе подойти к четвертьфиналу.

— Каково вам играть против Латвии?

— Конечно, в Латвии эта игра значит больше, чем рядовая. Наша задача — выиграть.

— Есть нарекания к условиям на площадке?

— Трудно сказать. Ребята говорят, что лед плохой. Хорошо, что словакам в первом периоде забили три. Во втором и третьем периодах лед был плохого качества. Завтра игра вечерняя, и ожидаем, что площадка будет не лучшего качества.

— Все понравилось по матчу со Словакией?

— Нет. Есть над чем работать. По сравнению со всеми остальными играми словаки создали больше всего голевых моментов, чем остальные. Атака работает креативно и здорово. Хочется до минимума свести оплошности в обороне. Процесс идет.

— Допускаете, что у Кузнецова и Орлова уйдет некоторое время на акклиматизацию?

— Этим оправдываться нельзя. Они будут выходить и на полную биться и доказывать свое качество игры. Вы видели, как у немцев Драйзайтль приехал на матч с самолета. Все зависит от настроя.

— Почему отменили лед основному составу?

— Много у них тренировок. Уже конец сезона, матчи идут через день, и нужно физически отдохнуть. Нам надо улучшать и стабилизировать свою игру.

Артис АБОЛС: «НАДО БЫЛО БРАТЬ ОЧКИ С США И ШВЕЦИЕЙ»

— С Россией сыграют все сильнейшие, — сказал Аболс. — В воротах начнет Мерзликинс. Тактика будет такая же, как и в предыдущих играх, — активно и агрессивно. Главное — не удаляться, ведь у россиян очень высокий процент реализации большинства.

— Как бороться с лучшими российскими тройками?

— Ясно, что они мастеровитые. Никита Кучеров очень креативный, здорово провел сезон и здесь играет здорово. Главное — это тройка Шипачева, но и сам Олег Валерьевич говорит, что они неидеальны. Мы будем придерживаться того, что проповедует Боб Хартли. Конечно, будем рассматривать нюансы. Пять игр провели на одной тактике и не будем ее менять. Хартли — тоже реалист, и понимает, что у Германии лишний выходной.

— Вам предстоят два матча за два дня.

— До сих пор это не было проблемой, потому и сегодня бригады большинства тренировались в зале. Надо поберечь их перед двумя важными матчами. Должны были брать очки в матчах со Швецией и США. С первыми, проигрывая 0:1, не реализовали «пять на три». Вчера за три с половиной минуты пропустили легкие голы от американцев, и сам упустили победу. Надо побеждать немцев.

— Российская команда выглядит непобедимой?

— Сборная России — топовая команда и на любом турнире претендует на золото. За парижской группой не слежу. Вчера канадцы проиграли швейцарцам, но первые приехали побеждать.

— Как изменится ее игра после приезда Кузнецова?

— Сегодня было интересно, с кем Олег Знарок и штаб его поставят. Это реальное усиление, хороший центрфорвард.

— Как вам лед?

— Он неважный и тяжелый, но это касается обеих команд.
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