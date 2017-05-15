Харийс Витолиньш: Кузнецов начнет в качестве центрфорварда

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— Завтра в воротах сыграет Илья Сорокин, — заявил Витолиньш.

— Как вам сборная Латвии?

— Видели, что со шведами и американцами они играли наравне. Реализуй они свои моменты, и была бы совсем другая история. На этом чемпионате латвийцы хорошо выглядят, и предстоит очень серьезная игра.

— Серьезно ли изменил команду Боб Хартли?

— Чисто североамериканский рисунок. Если посмотреть матч с США, то в обе стороны одна и та же картина.

— Если Панарин вернется, где он сыграет?

— Он точно вернется, где сыграет, завтра узнаете.

— Куда определите Кузнецова?

— Начнет как центральный, а дальше посмотрим. Вероятнее всего, заявим 13 нападающих и 7 защитников, а потом определимся с его крайними.

— Орлов будет выходить в большинстве?

— На завтрашней раскатке посмотрим, кто лучше и хуже, и решим. Время есть, и игры позволяют проверить различные сочетания.

— Два матча подряд — проблема?

— Здорово, что мы заканчиваем с двумя командами, которые неплохо играют, чтобы в хорошем тонусе подойти к четвертьфиналу.

— Каково вам играть против Латвии?

— Конечно, в Латвии эта игра значит больше, чем рядовая. Наша задача — выиграть.

— Есть нарекания к условиям на площадке?

— Трудно сказать. Ребята говорят, что лед плохой. Хорошо, что словакам в первом периоде забили три. Во втором и третьем периодах лед был плохого качества. Завтра игра вечерняя, и ожидаем, что площадка будет не лучшего качества.

— Все понравилось по матчу со Словакией?

— Нет. Есть над чем работать. По сравнению со всеми остальными играми словаки создали больше всего голевых моментов, чем остальные. Атака работает креативно и здорово. Хочется до минимума свести оплошности в обороне. Процесс идет.

— Допускаете, что у Кузнецова и Орлова уйдет некоторое время на акклиматизацию?

— Этим оправдываться нельзя. Они будут выходить и на полную биться и доказывать свое качество игры. Вы видели, как у немцев Драйзайтль приехал на матч с самолета. Все зависит от настроя.

— Почему отменили лед основному составу?

— Много у них тренировок. Уже конец сезона, матчи идут через день, и нужно физически отдохнуть. Нам надо улучшать и стабилизировать свою игру.

Артис АБОЛС: «НАДО БЫЛО БРАТЬ ОЧКИ С США И ШВЕЦИЕЙ»

— С Россией сыграют все сильнейшие, — сказал Аболс. — В воротах начнет Мерзликинс. Тактика будет такая же, как и в предыдущих играх, — активно и агрессивно. Главное — не удаляться, ведь у россиян очень высокий процент реализации большинства.

— Как бороться с лучшими российскими тройками?

— Ясно, что они мастеровитые. Никита Кучеров очень креативный, здорово провел сезон и здесь играет здорово. Главное — это тройка Шипачева, но и сам Олег Валерьевич говорит, что они неидеальны. Мы будем придерживаться того, что проповедует Боб Хартли. Конечно, будем рассматривать нюансы. Пять игр провели на одной тактике и не будем ее менять. Хартли — тоже реалист, и понимает, что у Германии лишний выходной.

— Вам предстоят два матча за два дня.

— До сих пор это не было проблемой, потому и сегодня бригады большинства тренировались в зале. Надо поберечь их перед двумя важными матчами. Должны были брать очки в матчах со Швецией и США. С первыми, проигрывая 0:1, не реализовали «пять на три». Вчера за три с половиной минуты пропустили легкие голы от американцев, и сам упустили победу. Надо побеждать немцев.

— Российская команда выглядит непобедимой?

— Сборная России — топовая команда и на любом турнире претендует на золото. За парижской группой не слежу. Вчера канадцы проиграли швейцарцам, но первые приехали побеждать.

— Как изменится ее игра после приезда Кузнецова?

— Сегодня было интересно, с кем Олег Знарок и штаб его поставят. Это реальное усиление, хороший центрфорвард.

— Как вам лед?

— Он неважный и тяжелый, но это касается обеих команд.