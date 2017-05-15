Харийс Витолиньш: Кузнецов начнет в качестве центрфорварда
Тренеры сборных России и Латвии — о предстоящем матче.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Завтра в воротах сыграет Илья Сорокин, — заявил Витолиньш.
— Как вам сборная Латвии?
— Видели, что со шведами и американцами они играли наравне. Реализуй они свои моменты, и была бы совсем другая история. На этом чемпионате латвийцы хорошо выглядят, и предстоит очень серьезная игра.
— Серьезно ли изменил команду Боб Хартли?
— Чисто североамериканский рисунок. Если посмотреть матч с США, то в обе стороны одна и та же картина.
— Если Панарин вернется, где он сыграет?
— Он точно вернется, где сыграет, завтра узнаете.
— Куда определите Кузнецова?
— Начнет как центральный, а дальше посмотрим. Вероятнее всего, заявим 13 нападающих и 7 защитников, а потом определимся с его крайними.
— Орлов будет выходить в большинстве?
— На завтрашней раскатке посмотрим, кто лучше и хуже, и решим. Время есть, и игры позволяют проверить различные сочетания.
— Два матча подряд — проблема?
— Здорово, что мы заканчиваем с двумя командами, которые неплохо играют, чтобы в хорошем тонусе подойти к четвертьфиналу.
— Каково вам играть против Латвии?
— Конечно, в Латвии эта игра значит больше, чем рядовая. Наша задача — выиграть.
— Есть нарекания к условиям на площадке?
— Трудно сказать. Ребята говорят, что лед плохой. Хорошо, что словакам в первом периоде забили три. Во втором и третьем периодах лед был плохого качества. Завтра игра вечерняя, и ожидаем, что площадка будет не лучшего качества.
— Все понравилось по матчу со Словакией?
— Нет. Есть над чем работать. По сравнению со всеми остальными играми словаки создали больше всего голевых моментов, чем остальные. Атака работает креативно и здорово. Хочется до минимума свести оплошности в обороне. Процесс идет.
— Допускаете, что у Кузнецова и Орлова уйдет некоторое время на акклиматизацию?
— Этим оправдываться нельзя. Они будут выходить и на полную биться и доказывать свое качество игры. Вы видели, как у немцев Драйзайтль приехал на матч с самолета. Все зависит от настроя.
— Почему отменили лед основному составу?
— Много у них тренировок. Уже конец сезона, матчи идут через день, и нужно физически отдохнуть. Нам надо улучшать и стабилизировать свою игру.
Артис АБОЛС: «НАДО БЫЛО БРАТЬ ОЧКИ С США И ШВЕЦИЕЙ»
— С Россией сыграют все сильнейшие, — сказал Аболс. — В воротах начнет Мерзликинс. Тактика будет такая же, как и в предыдущих играх, — активно и агрессивно. Главное — не удаляться, ведь у россиян очень высокий процент реализации большинства.
— Как бороться с лучшими российскими тройками?
— Ясно, что они мастеровитые. Никита Кучеров очень креативный, здорово провел сезон и здесь играет здорово. Главное — это тройка Шипачева, но и сам Олег Валерьевич говорит, что они неидеальны. Мы будем придерживаться того, что проповедует Боб Хартли. Конечно, будем рассматривать нюансы. Пять игр провели на одной тактике и не будем ее менять. Хартли — тоже реалист, и понимает, что у Германии лишний выходной.
— Вам предстоят два матча за два дня.
— До сих пор это не было проблемой, потому и сегодня бригады большинства тренировались в зале. Надо поберечь их перед двумя важными матчами. Должны были брать очки в матчах со Швецией и США. С первыми, проигрывая 0:1, не реализовали «пять на три». Вчера за три с половиной минуты пропустили легкие голы от американцев, и сам упустили победу. Надо побеждать немцев.
— Российская команда выглядит непобедимой?
— Сборная России — топовая команда и на любом турнире претендует на золото. За парижской группой не слежу. Вчера канадцы проиграли швейцарцам, но первые приехали побеждать.
— Как изменится ее игра после приезда Кузнецова?
— Сегодня было интересно, с кем Олег Знарок и штаб его поставят. Это реальное усиление, хороший центрфорвард.
— Как вам лед?
— Он неважный и тяжелый, но это касается обеих команд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter