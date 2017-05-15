Битва финнов со швейцарцами и воссоединение братьев Лундквистов

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ГРУППА А

ГОДРО И ВЕСЕЛО

Словакия — США — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Американцы продолжают борьбу за первое место со сборной России. Скорее всего, вопрос решится только в очной встрече в последний день группового раунда, но сравнить две молодые команды можно уже сейчас — беднягам из Словакии пришлось выдержать испытание двумя лидерами за два дня. Сначала команда Цигера получила полную авоську голов от Дадонова и компании, а потом попала под Годро сотоварищи.

В этот раз словаков хватило почти на полматча. На 31-й минуте Гернат сократил отставание в счете до минимума и вроде бы дал своей команде шанс набрать очки. Но в конце второго периода американцы быстро прикрыли лавочку — Годро здорово отпасовал из-за ворот на Дворака, а потом Трауба забил отменный гол — ушел от четверых и каким-то образом ухитрился пробить Гудачека, вроде бы наглухо закрывшего ближний угол. В третьем периоде звездно-полосатые просто добивали деморализованного соперника.

БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА

Дания — Швеция — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

И без того сильные шведы получили в свое распоряжение еще две короны — Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема. Звездный голкипер в сборной воссоединился с братом Джоэлем, который выступает за «Фрелунду». Дотошные статистики подсчитали, что братья не играли вместе аж 12 лет.

Джоэль так обрадовался встрече, что забил датчанам уже на третьей минуте. В конце второго периода дал знать о себе и Бэкстрем — с его передачи Нюландер оформил дубль. К этому моменту на табло горел счет 3:0 и ничто не предвещало бодрой концовки.

Однако красно-белые все-таки ухитрились ужалить соседей — Мадсен с Лауридсеном вдвоем оформили Хенрику Лундквисту прописку на ЧМ. Но когда запахло жареным, в дело вступил Бэкстрем — после его гола вопросов о победителе больше не осталось. Шведы оформили себе путевку в четвертьфинал.

ГРУППА B

НЕ ДЕНЬ АРДИ

Франция — Чехия — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Французы до того освоились на домашнем ЧМ, что попытались вслед за финнами снять скальп с еще одного фаворита. В первом периоде «синие» ни в чем не уступали чехам, а единственный гол пропустили в большинстве. В самом начале второго периода Стефан Да Коста быстро сравнял счет, но тут у хозяев случилась беда там, где не ждали — подвел вратарь Арди. Голкипер явно прозевал дальний бросок Ржепика, потом не успел среагировать на щелчок Рутты в большинстве и, вдогонку, пропустил еще один глупый гол от того же Ржепика.

Чехи любезно ответили ужасным провалом в обороне, после которого Руссель вернул Францию в игру, но даже вшестером «синие» не смогли добиться овертайма — Зогорна забил в пустые и существенно снизил шансы хозяев турнира на попадание в плей-офф.

СЯТЕРИ СПАС ФИННОВ

Швейцария — Финляндия — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

После победы над канадцами швейцарцам было море по колено. В первом периоде альпийцы просто издевались над финнами — Эрцог открыл счет сразу после того, как Филппула и компания без толку откатали две минуты большинства. После шайбы Дженацци поехал отдыхать основной голкипер Суоми Корписало. У Швейцарии был отличный шанс добить соперника, но 30 секунд с преимуществом «пять на три» они не использовали. Как оказалось, зря. Вышедший на замену Сятери повесил на ворота амбарный замок, а его полевые партнеры наладили игру в большинстве. Хиетанен забил в конце первого периода, а Рантанен в середине третьего. В овертайме сказалось индивидуальное мастерство финских лидеров — Филппула вернул свою команду четвертое место в группе.