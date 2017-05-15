Битва финнов со швейцарцами и воссоединение братьев Лундквистов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29739040/
15 мая 2017, 2:17 | Спорт-Экспресс

Битва финнов со швейцарцами и воссоединение братьев Лундквистов

«СЭ» — о матчах ЧМ-2017, состоявшихся в воскресенье.

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ГРУППА А

ГОДРО И ВЕСЕЛО

Словакия — США — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Американцы продолжают борьбу за первое место со сборной России. Скорее всего, вопрос решится только в очной встрече в последний день группового раунда, но сравнить две молодые команды можно уже сейчас — беднягам из Словакии пришлось выдержать испытание двумя лидерами за два дня. Сначала команда Цигера получила полную авоську голов от Дадонова и компании, а потом попала под Годро сотоварищи.

В этот раз словаков хватило почти на полматча. На 31-й минуте Гернат сократил отставание в счете до минимума и вроде бы дал своей команде шанс набрать очки. Но в конце второго периода американцы быстро прикрыли лавочку — Годро здорово отпасовал из-за ворот на Дворака, а потом Трауба забил отменный гол — ушел от четверых и каким-то образом ухитрился пробить Гудачека, вроде бы наглухо закрывшего ближний угол. В третьем периоде звездно-полосатые просто добивали деморализованного соперника.

БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА

Дания — Швеция — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

И без того сильные шведы получили в свое распоряжение еще две короны — Хенрика Лундквиста и Никласа Бэкстрема. Звездный голкипер в сборной воссоединился с братом Джоэлем, который выступает за «Фрелунду». Дотошные статистики подсчитали, что братья не играли вместе аж 12 лет.

Джоэль так обрадовался встрече, что забил датчанам уже на третьей минуте. В конце второго периода дал знать о себе и Бэкстрем — с его передачи Нюландер оформил дубль. К этому моменту на табло горел счет 3:0 и ничто не предвещало бодрой концовки.

Однако красно-белые все-таки ухитрились ужалить соседей — Мадсен с Лауридсеном вдвоем оформили Хенрику Лундквисту прописку на ЧМ. Но когда запахло жареным, в дело вступил Бэкстрем — после его гола вопросов о победителе больше не осталось. Шведы оформили себе путевку в четвертьфинал.

ГРУППА B

НЕ ДЕНЬ АРДИ

Франция — Чехия — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Французы до того освоились на домашнем ЧМ, что попытались вслед за финнами снять скальп с еще одного фаворита. В первом периоде «синие» ни в чем не уступали чехам, а единственный гол пропустили в большинстве. В самом начале второго периода Стефан Да Коста быстро сравнял счет, но тут у хозяев случилась беда там, где не ждали — подвел вратарь Арди. Голкипер явно прозевал дальний бросок Ржепика, потом не успел среагировать на щелчок Рутты в большинстве и, вдогонку, пропустил еще один глупый гол от того же Ржепика.

Чехи любезно ответили ужасным провалом в обороне, после которого Руссель вернул Францию в игру, но даже вшестером «синие» не смогли добиться овертайма — Зогорна забил в пустые и существенно снизил шансы хозяев турнира на попадание в плей-офф.

СЯТЕРИ СПАС ФИННОВ

Швейцария — Финляндия — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

После победы над канадцами швейцарцам было море по колено. В первом периоде альпийцы просто издевались над финнами — Эрцог открыл счет сразу после того, как Филппула и компания без толку откатали две минуты большинства. После шайбы Дженацци поехал отдыхать основной голкипер Суоми Корписало. У Швейцарии был отличный шанс добить соперника, но 30 секунд с преимуществом «пять на три» они не использовали. Как оказалось, зря. Вышедший на замену Сятери повесил на ворота амбарный замок, а его полевые партнеры наладили игру в большинстве. Хиетанен забил в конце первого периода, а Рантанен в середине третьего. В овертайме сказалось индивидуальное мастерство финских лидеров — Филппула вернул свою команду четвертое место в группе.
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