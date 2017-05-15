Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?

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ЖДЕМ МАТЧА С США

Воскресенье в Кельне не принесло никаких сенсаций: США легко обыграли Словакию, Швеция (с чуть большими проблемами) — Данию. На данный момент таблица в борьбе за 1−5 места выглядит так:

США — 15 (6) (соперник — Россия).

Россия — 14 (5) (Латвия и США).

Швеция — 13 (6) (Словакия).

Латвия — 9 (5) (Россия и Германия).

Германия — 9 (6) (Латвия).

По сравнению со вчерашними раскладами для российской сборной ничего не изменилось: победа над Латвией избавит команду Знарка от посягательств со стороны Швеции, а еще как минимум одно очко, набранное во встрече с американцами, обеспечит первое место в группе. Главная интрига — последняя путевка в плей-офф — будет разрешена во вторник между Латвией и Германией.

КТО СТАНЕТ СОПЕРНИКОМ СБОРНОЙ РОССИИ?

Вчера в группе В в плане раскладов наблюдалась кромешная тьма, сегодня после побед чехов над французами и тяжелейшей виктории финнов над швейцарцами в овертайме появилось небольшое прояснение.

Самое главное — французская сборная официально лишилась шансов на попадание в плей-офф. А первая пятерка группы сейчас выглядит так:

Канада — 13 (5) (Норвегия, Финляндия).

Чехия — 13 (6) (Швейцария).

Швейцария — 12 (6) (Чехия).

Финляндия — 11 (6) (Канада).

Норвегия — 8 (5) (Канада, Белоруссия).

Очко, которое заработали финны в овертайме, наверняка окажется роковым. Почему? Потому что им, как и норвежцам, еще предстоит смертельное испытание в виде матча с Канадой. И если «викинги» завтра уступят «Кленовым» в основное время, что представляется наиболее вероятным вариантом развития событий, то они лишаются шансов на плей-офф — в очном матче со сборной Суоми последние победили во все том же овертайме. Да и белорусов еще надо обыграть — так что норвежцев, похоже, в четвертьфинале ждать не стоит.

Рассмотрим же другую интригу — в плане борьбы за 2−4 места, в которой определится соперник сборной России (скорее всего, 3-я или 4-я позиция). Первое отдадим Канаде — опять же по причине их матча с Норвегией (а чехов в очной встрече они превзошли).

Итак, Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11. Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия. Проанализируем расклады:

а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.

б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.

в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.

— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.

— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).

КТО ВЫЛЕТИТ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН?

Есть и еще одна интрига, про которую не стоит забывать: какая команда отправятся «вниз» из группы А? На данный момент претендентов двое: Словакия (представьте себе!) и Италия.

Почему не трое? Дело в домашнем факторе: если Дания занимает восьмое место в своей группе, то на вылет в низший дивизион отправляется седьмая команда, так как скандинавы являются хозяевами следующего чемпионата мира. В группе А положение на нынешний момент такое:

Дания — 4 (6) (Италия).

Словакия — 4 (6) (Швеция).

Италия — 1 (6) (Дания).

Дания с Италией играют уже завтра. Рассмотрим варианты:

1) Италия не выигрывает в основное время — она становится последней в группе А и вылетает.

2) Италия выигрывает в основное время — у трех команд становится по 4 очка, и они образуют «подгруппу», внутри которой считается количество набранных в очных матчах баллов.

Италия — 4, Словакия — 3, Дания — 2.

Проигрыш Дании, которая вылететь не может, окажется фатальным для Словакии, которой при таком раскладе для своего спасения придется брать очки во встрече с Швецией.