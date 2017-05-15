Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29739002/
15 мая 2017, 2:13 | Спорт-Экспресс

Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?

«СЭ» разбирает главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира.

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ЖДЕМ МАТЧА С США

Воскресенье в Кельне не принесло никаких сенсаций: США легко обыграли Словакию, Швеция (с чуть большими проблемами) — Данию. На данный момент таблица в борьбе за 1−5 места выглядит так:

США — 15 (6) (соперник — Россия).

Россия — 14 (5) (Латвия и США).

Швеция — 13 (6) (Словакия).

Латвия — 9 (5) (Россия и Германия).

Германия — 9 (6) (Латвия).

По сравнению со вчерашними раскладами для российской сборной ничего не изменилось: победа над Латвией избавит команду Знарка от посягательств со стороны Швеции, а еще как минимум одно очко, набранное во встрече с американцами, обеспечит первое место в группе. Главная интрига — последняя путевка в плей-офф — будет разрешена во вторник между Латвией и Германией.

КТО СТАНЕТ СОПЕРНИКОМ СБОРНОЙ РОССИИ?

Вчера в группе В в плане раскладов наблюдалась кромешная тьма, сегодня после побед чехов над французами и тяжелейшей виктории финнов над швейцарцами в овертайме появилось небольшое прояснение.

Самое главное — французская сборная официально лишилась шансов на попадание в плей-офф. А первая пятерка группы сейчас выглядит так:

Канада — 13 (5) (Норвегия, Финляндия).

Чехия — 13 (6) (Швейцария).

Швейцария — 12 (6) (Чехия).

Финляндия — 11 (6) (Канада).

Норвегия — 8 (5) (Канада, Белоруссия).

Очко, которое заработали финны в овертайме, наверняка окажется роковым. Почему? Потому что им, как и норвежцам, еще предстоит смертельное испытание в виде матча с Канадой. И если «викинги» завтра уступят «Кленовым» в основное время, что представляется наиболее вероятным вариантом развития событий, то они лишаются шансов на плей-офф — в очном матче со сборной Суоми последние победили во все том же овертайме. Да и белорусов еще надо обыграть — так что норвежцев, похоже, в четвертьфинале ждать не стоит.

Рассмотрим же другую интригу — в плане борьбы за 2−4 места, в которой определится соперник сборной России (скорее всего, 3-я или 4-я позиция). Первое отдадим Канаде — опять же по причине их матча с Норвегией (а чехов в очной встрече они превзошли).

Итак, Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11. Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия. Проанализируем расклады:

а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.

б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.

в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.

— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.

— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).

КТО ВЫЛЕТИТ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН?

Есть и еще одна интрига, про которую не стоит забывать: какая команда отправятся «вниз» из группы А? На данный момент претендентов двое: Словакия (представьте себе!) и Италия.

Почему не трое? Дело в домашнем факторе: если Дания занимает восьмое место в своей группе, то на вылет в низший дивизион отправляется седьмая команда, так как скандинавы являются хозяевами следующего чемпионата мира. В группе А положение на нынешний момент такое:

Дания — 4 (6) (Италия).

Словакия — 4 (6) (Швеция).

Италия — 1 (6) (Дания).

Дания с Италией играют уже завтра. Рассмотрим варианты:

1) Италия не выигрывает в основное время — она становится последней в группе А и вылетает.

2) Италия выигрывает в основное время — у трех команд становится по 4 очка, и они образуют «подгруппу», внутри которой считается количество набранных в очных матчах баллов.

Италия — 4, Словакия — 3, Дания — 2.

Проигрыш Дании, которая вылететь не может, окажется фатальным для Словакии, которой при таком раскладе для своего спасения придется брать очки во встрече с Швецией.
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