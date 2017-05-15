Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?
«СЭ» разбирает главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира.
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ЖДЕМ МАТЧА С США
Воскресенье в Кельне не принесло никаких сенсаций: США легко обыграли Словакию, Швеция (с чуть большими проблемами) — Данию. На данный момент таблица в борьбе за 1−5 места выглядит так:
США — 15 (6) (соперник — Россия).
Россия — 14 (5) (Латвия и США).
Швеция — 13 (6) (Словакия).
Латвия — 9 (5) (Россия и Германия).
Германия — 9 (6) (Латвия).
По сравнению со вчерашними раскладами для российской сборной ничего не изменилось: победа над Латвией избавит команду Знарка от посягательств со стороны Швеции, а еще как минимум одно очко, набранное во встрече с американцами, обеспечит первое место в группе. Главная интрига — последняя путевка в
КТО СТАНЕТ СОПЕРНИКОМ СБОРНОЙ РОССИИ?
Вчера в группе В в плане раскладов наблюдалась кромешная тьма, сегодня после побед чехов над французами и тяжелейшей виктории финнов над швейцарцами в овертайме появилось небольшое прояснение.
Самое главное — французская сборная официально лишилась шансов на попадание в
Канада — 13 (5) (Норвегия, Финляндия).
Чехия — 13 (6) (Швейцария).
Швейцария — 12 (6) (Чехия).
Финляндия — 11 (6) (Канада).
Норвегия — 8 (5) (Канада, Белоруссия).
Очко, которое заработали финны в овертайме, наверняка окажется роковым. Почему? Потому что им, как и норвежцам, еще предстоит смертельное испытание в виде матча с Канадой. И если «викинги» завтра уступят «Кленовым» в основное время, что представляется наиболее вероятным вариантом развития событий, то они лишаются шансов на
Рассмотрим же другую интригу — в плане борьбы за 2−4 места, в которой определится соперник сборной России (скорее всего, 3-я или 4-я позиция). Первое отдадим Канаде — опять же по причине их матча с Норвегией (а чехов в очной встрече они превзошли).
Итак, Чехия — 13 очков, Швейцария — 12, Финляндия — 11. Матчи Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия. Проанализируем расклады:
а) Если Чехия выигрывает (не важно, в основное ли время), то занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Швейцарию, должна набрать хотя бы на одно очко больше нее.
б) Если Чехия проигрывает в основное время, то Швейцария занимает 2-е место, а Финляндия, чтобы обойти Чехию, должна также побеждать Канаду за 60 минут.
в) Самый веселый вариант: если Чехия проигрывает не в основное время. Тут два подпункта.
— если Финляндия не выигрывает в основное время, то положение будет таким: 2. Швейцария. 3. Чехия. 4. Финляндия.
— если Финляндия выигрывает в основное время, то три команды набирают 14 очков, причем в очных встречах между собой все они будут иметь на счету по 3 балла. И разница шайб тоже будет идентичной — «0». Так что все будет решаться благодаря количеству шайб в очных встречах (пока у чехов — 4, финнов — 6, швейцарцев — 2).
КТО ВЫЛЕТИТ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН?
Есть и еще одна интрига, про которую не стоит забывать: какая команда отправятся «вниз» из группы А? На данный момент претендентов двое: Словакия (представьте себе!) и Италия.
Почему не трое? Дело в домашнем факторе: если Дания занимает восьмое место в своей группе, то на вылет в низший дивизион отправляется седьмая команда, так как скандинавы являются хозяевами следующего чемпионата мира. В группе А положение на нынешний момент такое:
Дания — 4 (6) (Италия).
Словакия — 4 (6) (Швеция).
Италия — 1 (6) (Дания).
Дания с Италией играют уже завтра. Рассмотрим варианты:
1) Италия не выигрывает в основное время — она становится последней в группе А и вылетает.
2) Италия выигрывает в основное время — у трех команд становится по 4 очка, и они образуют «подгруппу», внутри которой считается количество набранных в очных матчах баллов.
Италия — 4, Словакия — 3, Дания — 2.
Проигрыш Дании, которая вылететь не может, окажется фатальным для Словакии, которой при таком раскладе для своего спасения придется брать очки во встрече с Швецией.
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