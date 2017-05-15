Вратарь шведов Лундквист заявил, что ему нужно время для адаптации к площадкам на ЧМ

Сборная Швеции в воскресенье одержала победу над командой Дании со счетом 4:2 в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Лундквист, присоединившийся к «Тре Крунур» после вылета его команды из Кубка Стэнли, провел свой первый матч на турнире.

«Я чувствовал себя нормально, но не идеально, — сказал Лундквист журналистам. — Здесь большая площадка, и я еще не адаптировался к ней. Мне нужно еще несколько дней и пара тренировок. То, что мы много времени играли в меньшинстве, стало плюсом для меня. У меня была возможность посмотреть, как мы работаем в команде. Это была хорошая победа, она была нам нужна. Какое-то время игра была равной, но мы все решили в большинстве».