Вратарь шведов Лундквист заявил, что ему нужно время для адаптации к площадкам на ЧМ
Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист заявил, что ему необходимо больше времени, чтобы привыкнуть к большим площадкам на чемпионате мира-2017 по хоккею.
Сборная Швеции в воскресенье одержала победу над командой Дании со счетом 4:2 в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Лундквист, присоединившийся к «Тре Крунур» после вылета его команды из Кубка Стэнли, провел свой первый матч на турнире.
«Я чувствовал себя нормально, но не идеально, — сказал Лундквист журналистам. — Здесь большая площадка, и я еще не адаптировался к ней. Мне нужно еще несколько дней и пара тренировок. То, что мы много времени играли в меньшинстве, стало плюсом для меня. У меня была возможность посмотреть, как мы работаем в команде. Это была хорошая победа, она была нам нужна.
Сборная Швеции набрала 13 очков после шести матчей и занимает третье место в группе A, гарантировав себе попадание в
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