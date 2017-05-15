Хенрик и Джоэль Лундквист сыграли вместе впервые за 12 лет

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Отметим, что в составе шведской команды впервые за 12 лет вместе играли братья Лундквисты — голкипер Хенрик и нападающий Джоэль. Для вратаря «Рейнджерс» эта встреча стала первой на чемпионатах мира с 2008 года.