Сборная Швейцарии проиграла команде Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала волевую победу в овертайме над командой Швейцарии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе швейцарцев шайбы забросили Фабрис Херцог (5-я минута) и Джоэль Дженацци (11). У финнов отличились Юусо Хиетанен (20), Микко Рантанен (48) и Валттери Филппула (63).
Сборная Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице группы B, одержав в шести матчах четыре победы (12 очков). Финские хоккеисты с четырьмя победами в шести встречах идут на четвертой позиции (11). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Белоруссии, Словении, Канады, Норвегии и Франции.
Следующий матч сборная Швейцарии проведет 16 мая против команды Чехии, финны в тот же день встретятся с канадцами.
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|14 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Леонардо Дженони
|Йоонас Корписало 10:30 (Х. Сятери 10:30)
|1-й период
|02:33
|Таннер Рихард
|04:40
|Фабрис Эрцог (Т. Рихард, Р. Унтерзандер)
|10:30
|Йоэль Дженацци
|Валттери Филппула
|11:07
|Йоонас Ярвинен
|12:27
|18:36
|Андрес Амбюль
|18:36
|Андрес Амбюль
|Юусо Хиетанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
|19:01
|2-й период
|Антти Пильстрем
|29:40
|32:58
|Денис Мальгин
|Юлиус Хонка
|32:58
|3-й период
|Яни Лаюнен
|43:58
|46:53
|Рафаэль Диас
|Микко Рантанен (В. Лаюнен, С. Ахо)
|47:40
|51:38
|Таннер Рихард
|56:37
|Овертайм
|Валттери Филппула (В-М. Савинайнен, Ю. Хиетанен)
|62:24
Статистика
|20
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол