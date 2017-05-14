Сборная Швеции победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Дании со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.
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Шайбы в составе победителей забросили Джоэль Лундквист (3-я минута), Вильям Нюландер (36, 40) и Никлас Бэкстрем (58). У датчан отличились Мортен Мадсен (50) и Маркус Лауридсен (56).
Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. Датчане с четырьмя очками в активе идут шестыми. В заключительном матче группового этапа датчане 15 мая сыграют с итальянцами, днем позднее шведы проведут встречу с командой Словакии.
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Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Рикард Гренборг
Вратари
|Джордж Серенсен 58:15
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Джоэль Лундквист (М. Крюгер, Ю. Эрикссон Эк)
|02:19
|Юнас Бродин
|11:48
|Виктор Хедман
|13:53
|Габриэль Ландескуг
|19:12
|2-й период
|29:50
|Оливер Лауридсен
|31:51
|Маркус Крюгер
|32:46
|Вильям Нюландер (Й. Клингберг, О. Линдберг)
|35:20
|Вильям Нюландер (Н. Бэкстрем)
|39:06
|3-й период
|Элиас Линдхольм
|41:07
|49:11
|Мортен Мадсен (Н. Элерс)
|55:17
|Маркус Лауридсен (Н. Элерс, П. Регин)
|55:58
|Юлиан Якобсен
|Никлас II Бэкстрем (Й. Клингберг, В. Нюландер)
|57:31
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол