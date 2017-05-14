Сборная Швеции победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
17:15 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
21:15 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
21:15 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29738661/
14 мая 2017, 23:49 | ТАСС

Сборная Швеции победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Дании со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

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© РИА "Новости"

Шайбы в составе победителей забросили Джоэль Лундквист (3-я минута), Вильям Нюландер (36, 40) и Никлас Бэкстрем (58). У датчан отличились Мортен Мадсен (50) и Маркус Лауридсен (56).

Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. Датчане с четырьмя очками в активе идут шестыми. В заключительном матче группового этапа датчане 15 мая сыграют с итальянцами, днем позднее шведы проведут встречу с командой Словакии.
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14 Мая, 21:15 Зрители 10314 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Дания 2:4
(0:1, 0:2, 2:1)
Швеция
Главные тренеры
Янне Карлссон Рикард Гренборг
Вратари
Джордж Серенсен 58:15 Хенрик Лундквист
1-й период
Джоэль Лундквист (М. Крюгер, Ю. Эрикссон Эк) 02:19
Юнас Бродин 11:48
Виктор Хедман 13:53
Габриэль Ландескуг 19:12
2-й период
29:50 Оливер Лауридсен
31:51
Маркус Крюгер 32:46
Вильям Нюландер (Й. Клингберг, О. Линдберг) 35:20
Вильям Нюландер (Н. Бэкстрем) 39:06
3-й период
Элиас Линдхольм 41:07
49:11 Мортен Мадсен (Н. Элерс)
55:17 Маркус Лауридсен (Н. Элерс, П. Регин)
55:58 Юлиан Якобсен
Никлас II Бэкстрем (Й. Клингберг, В. Нюландер) 57:31
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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