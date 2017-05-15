Кирилл Капризов: Интересно побывать на чемпионате мира, только вот не сыграл

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Расстроились, что вас не заявили на турнире?

— Конечно, почему не расстраиваться?

— Останетесь с командой или улетите домой?

— Завтра улетаю.

— Куда в отпуск планируете поехать?

— Пока никуда.

— Многие болельщики вас поддерживали, хотели, чтоб именно вас заявили.

— Спасибо им большое, жалко, что так получилось.

— Олег Знарок поговорил, объяснил причины?

— Со всеми нами, кого не заявили, вчера поговорили. Сказали, что рассчитывают на нас в дальнейшем, что стоит готовиться к следующему сезону.

— Тренеры говорят, что пребывание в команде помогает?

— В дальнейшем будет видно. Конечно, интересно было побывать на взрослом чемпионате мира, только вот не сыграл (смеется).

— Евро почем брали?

— Не тратил евро. Только карточкой расплачивался.

— Сколько сейчас на карточке?

— Не знаю (смеется).

— Что нужно вам предпринять, чтобы попасть на Олимпиаду?

— Все как обычно. Хорошо отдохнуть, тренироваться и с новыми силами готовиться. Такого опыта, чтобы выйти на пике формы к февралю, у меня нет.

— С ЦСКА уже общались?

— Только с администратором.