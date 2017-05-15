Кирилл Капризов: Интересно побывать на чемпионате мира, только вот не сыграл
Нападающий так и не получил шанса сыграть за сборную.
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Видимо, что-то случилось...
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— Расстроились, что вас не заявили на турнире?
— Конечно, почему не расстраиваться?
— Останетесь с командой или улетите домой?
— Завтра улетаю.
— Куда в отпуск планируете поехать?
— Пока никуда.
— Многие болельщики вас поддерживали, хотели, чтоб именно вас заявили.
— Спасибо им большое, жалко, что так получилось.
— Олег Знарок поговорил, объяснил причины?
— Со всеми нами, кого не заявили, вчера поговорили. Сказали, что рассчитывают на нас в дальнейшем, что стоит готовиться к следующему сезону.
— Тренеры говорят, что пребывание в команде помогает?
— В дальнейшем будет видно. Конечно, интересно было побывать на взрослом чемпионате мира, только вот не сыграл (смеется).
— Евро почем брали?
— Не тратил евро. Только карточкой расплачивался.
— Сколько сейчас на карточке?
— Не знаю (смеется).
— Что нужно вам предпринять, чтобы попасть на Олимпиаду?
— Все как обычно. Хорошо отдохнуть, тренироваться и с новыми силами готовиться. Такого опыта, чтобы выйти на пике формы к февралю, у меня нет.
— С ЦСКА уже общались?
— Только с администратором.
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