С Кузнецовым наигрывают Ротенберга? Как Россия готовилась к Латвии
Сборная России провела тренировку перед игрой с Латвией, на которую помимо Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова вышел Роман Ротенберг.
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Вместо тренировки — фотосессия. О Мозякине и не вспомнят
Бумага всё стерпит, фотография всё запомнит. Вспоминая тот или иной турнир, мы всякий раз обращаемся к справочникам и прилагающимся к ним фотоснимкам. Попал игрок в кадр — значит точно был на чемпионате. Открыв командное фото сборной России с ЧМ-2017, следующее поколение может и не узнать, что капитаном команды был Сергей Мозякин. 36-летний форвард приехал со сборной в Кёльн, примерил капитанскую нашивку и даже обстоятельно пообщался с журналистами, что для него большая редкость. Однако уже второй матч с немцами стал для Мозякина последним, а в субботу он покинул Кёльн, чтобы залечить травму на родине.
На фотосессии, которую сборная России устроила перед вечерней тренировкой, Плотников
Ротенберга готовят в партнёры к звёздам «Вашингтона»?
На лёд тренировочной арены вышли Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, буквально вчера прилетевшие в Кёльн из Вашингтона, два вратаря Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, а также два форварда Артемий Панарин и Валерий Ничушкин. Почему именно этим ребятам отменили выходной? Панарин пропускал матч со словаками, и перед тем, как выйти на лёд с Латвией, ему не помешало бы ледовая практика. Ничушкин пусть и играл накануне, пока только вкатывается в чемпионат мира, об усталости говорить не приходится. Казалось, что Шестёркин с Сорокиным нужны только в качестве
Не соврём, если скажем, что большинство наших коллег, пришедших на тренировку сборной, интересовало то, в каких сочетаниях будут тренироваться Кузнецов и Орлов. Вариантов — масса, особенно если говорить о центрфорварде «Вашингтона». Тренировка в усечённом формате ответов не дала. Оба вышли в белых манишках, из чего можно сделать осторожный вывод, что Орлов на игру с латышами выйдет вместе с Зубом, а партнёрами Кузнецова станут Ткачёв и Барабанов. С полной уверенностью пока можно говорить только об одном: чемпионат мира челябинец начнёт на позиции центрального нападающего. Витолиньш, как и в случае с Сорокиным, не стал скрывать планы на ближайшую игру. Кроме того, сборная впервые на турнире сыграет в 13 нападающих и 7 защитников.
Впрочем, если у тренеров сборной и были
Кузнецов больше не готов ехать на Олимпиаду за Овечкиным
Евгений Кузнецов пробыл в Кёльне чуть больше суток, а дал столько интервью, сколько иные игроки дают за всю карьеру. Сначала к нему с Орловым наиболее отчаянные репортёры съездили прямо в аэропорт Франкфурта. Вторая группа корреспондентов встречала парочку из «Кэпиталз» в отеле. Там же, кстати, автор этих строк встретил Кирилла Капризова с агентом и Дмитрия Квартальнова, который приехал на тренерский симпозиум, проходящий сейчас в Кёльне. И вот обязательное общение после тренировки, уже третье за два дня. Кузнецов выглядел уставшим, но дисциплинированно ответил на все вопросы. Наиболее животрепещущей выдалась олимпийская тема.
— С Олимпиадой всё просто. Если я буду играть в НХЛ, то как скажут нам — так и будет. Я не могу повторить слова Овечкина. Если он и ещё несколько игроков соберутся, то и у нас появится больше шансов сыграть на Олимпиаде. Кто я такой? Если большие игроки вроде Овечкина, Кросби, Тейвза и Кейна скажут, что хотят поехать, — их поддержат. Думаю, всё окончательно станет понятно за пару недель до Олимпиады. Я не могу взять и улететь. Я улечу, меня дисквалифицируют, а потом НХЛ возьмёт и отпустит всех игроков. Такое тоже может быть, — сказал Кузнецов.
Логичная, в
Латвия заиграла
15 мая сборная России впервые на турнире сыграет вечером — в 20:15 по местному времени. Соперником российской команды станет Латвия, впервые за много лет претендующая на выход из группы. На данный момент наши прибалтийские соседи с девятью очками занимают четвёртое место. Всё идёт к тому, что решающим станет заключительный матч группового этапа между Латвией и Германией.
— Латвия играла наравне со шведами и с американцами. Реализуй они свои моменты — была бы совсем другая игра. Они на этом чемпионате мира выглядят хорошо, скоростные ребята, будет хорошая игра. Боб Хартли привил команде чисто канадский рисунок, — оценил соперника Витолиньш, который в далёком 1996 году в качестве игрока вывел сборную Латвию в элитный дивизион чемпионата мира. Победную шайбу с его передачи забил… Олег Знарок.
Насколько хорошо Витолиньш знает сборную Латвию — настолько же досконально Артис Аболс разбирается в российском хоккее. Помощник Боба Хартли не первый год работает в КХЛ, а недавно заключил новый контракт с «Лады». Большинство игроков из этой сборной России неоднократно приезжали к нему в Тольятти.
— Главное — не удаляться, у сборной России отличное большинство. Кучеров — очень креативный игрок, хороший турнир проводит. Звено Шипачёва хорошо в большинстве, но, как и сам Знарок говорит, в равных составах они не идеальны. Они юркие нападающие, и, пытаясь против них играть жёстко, надо постараться не попасть на фол. Кузнецов — серьёзное усиление для сборной России, центральный нападающий из НХЛ. Мне самому интересно, куда Знарок со своим штабом его определят, — рассуждает Аболс.
Все песни о том, как в Германии тает лёд
Ажиотаж вокруг Кузнецова и Орлов постепенно спадает,
— Непонятно, что происходит со льдом.
Сначала немцы и словаки больше десяти минут ждали начало второго периода, а затем сборная России с теми же словаками вынуждены были смотреть, как «Замбони» заливает площадку по второму кругу. Так и напрашивается параллель с фразой Александра Радулова про русский колхоз, произнесённую им в отношении легендарного фонтана, который бил
— Даже на разминке здесь лёд был очень неважный. Может быть, температура неправильная стоит? Или влажность? Говорят, что в Кёльне худший лёд в немецкой лиге, — пытается докопаться до истины Аболс. Беспокойства тренера сборной Латвии лишний раз напоминают: каким бы паршивым ни был лёд — он для всех одинаковый.
Группа «Грибы» заразила всю Россию вирусным хитом про тающий лёд. Германия не отстаёт, оставаясь в тренде. Остаётся лишь сделать «Тает лёд» официальным гимном чемпионата мира в Кёльне и Париже. Тогда всё встанет на свои места.
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