С Кузнецовым наигрывают Ротенберга? Как Россия готовилась к Латвии

Вместо тренировки — фотосессия. О Мозякине и не вспомнят

Бумага всё стерпит, фотография всё запомнит. Вспоминая тот или иной турнир, мы всякий раз обращаемся к справочникам и прилагающимся к ним фотоснимкам. Попал игрок в кадр — значит точно был на чемпионате. Открыв командное фото сборной России с ЧМ-2017, следующее поколение может и не узнать, что капитаном команды был Сергей Мозякин. 36-летний форвард приехал со сборной в Кёльн, примерил капитанскую нашивку и даже обстоятельно пообщался с журналистами, что для него большая редкость. Однако уже второй матч с немцами стал для Мозякина последним, а в субботу он покинул Кёльн, чтобы залечить травму на родине.

На фотосессии, которую сборная России устроила перед вечерней тренировкой, Плотников по-дружески трепал Панарина по голове, вашингтонцы Орлов и Кузнецов держались рядом, а с капитанской нашивкой на форме красовался уже не Мозякин, а Антон Белов. Защитник СКА, так же, как и предшественник не жалующий прессу, на этом турнире не дал ещё ни одного интервью. Российские журналисты просили дать слово капитану, но услышать голос Белова, как и многих других хоккеистов национальной команды, в этот раз было не суждено. За исключением шести игроков всем остальным после столь тяжёлой работы как фотосессия был предоставлен отдых.

Ротенберга готовят в партнёры к звёздам «Вашингтона»?

На лёд тренировочной арены вышли Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, буквально вчера прилетевшие в Кёльн из Вашингтона, два вратаря Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, а также два форварда Артемий Панарин и Валерий Ничушкин. Почему именно этим ребятам отменили выходной? Панарин пропускал матч со словаками, и перед тем, как выйти на лёд с Латвией, ему не помешало бы ледовая практика. Ничушкин пусть и играл накануне, пока только вкатывается в чемпионат мира, об усталости говорить не приходится. Казалось, что Шестёркин с Сорокиным нужны только в качестве спарринг-партнёров, но по окончании тренировки Витолиньш раскрыл карты: с Латвией в воротах сыграет голкипер ЦСКА, который на этом турнире пока провёл всего период.

Не соврём, если скажем, что большинство наших коллег, пришедших на тренировку сборной, интересовало то, в каких сочетаниях будут тренироваться Кузнецов и Орлов. Вариантов — масса, особенно если говорить о центрфорварде «Вашингтона». Тренировка в усечённом формате ответов не дала. Оба вышли в белых манишках, из чего можно сделать осторожный вывод, что Орлов на игру с латышами выйдет вместе с Зубом, а партнёрами Кузнецова станут Ткачёв и Барабанов. С полной уверенностью пока можно говорить только об одном: чемпионат мира челябинец начнёт на позиции центрального нападающего. Витолиньш, как и в случае с Сорокиным, не стал скрывать планы на ближайшую игру. Кроме того, сборная впервые на турнире сыграет в 13 нападающих и 7 защитников.

Впрочем, если у тренеров сборной и были какие-то планы по использованию Кузнецова, они могли пойти прахом после тренировки. На лёд помимо игроков вышли два тренера и… Роман Ротенберг. Для человека неподготовленного появление первого вице-президента ФХР на льду могло обернуться обмороком, но мы то знаем, что функционер и раньше мог присоединиться к игрокам. Это случай примечателен тем, что Ротенберг бы в числе первых, с кем удалось потренироваться Кузнецову и Орлову. Как лучшие бомбардиры европейских чемпионатов играют в золотых шлемах, так и руководителя нашей федерации отличала шпака с помпоном. Чем не партнёр для джокеров из «Вашингтона»? Когда Ротенберг броском в касание завершил комбинацию и шайба попала в сетку, игру «три на три» было приятно свернуть. Более жирной точки придумать сложно.

Кузнецов больше не готов ехать на Олимпиаду за Овечкиным

Евгений Кузнецов пробыл в Кёльне чуть больше суток, а дал столько интервью, сколько иные игроки дают за всю карьеру. Сначала к нему с Орловым наиболее отчаянные репортёры съездили прямо в аэропорт Франкфурта. Вторая группа корреспондентов встречала парочку из «Кэпиталз» в отеле. Там же, кстати, автор этих строк встретил Кирилла Капризова с агентом и Дмитрия Квартальнова, который приехал на тренерский симпозиум, проходящий сейчас в Кёльне. И вот обязательное общение после тренировки, уже третье за два дня. Кузнецов выглядел уставшим, но дисциплинированно ответил на все вопросы. Наиболее животрепещущей выдалась олимпийская тема.

— С Олимпиадой всё просто. Если я буду играть в НХЛ, то как скажут нам — так и будет. Я не могу повторить слова Овечкина. Если он и ещё несколько игроков соберутся, то и у нас появится больше шансов сыграть на Олимпиаде. Кто я такой? Если большие игроки вроде Овечкина, Кросби, Тейвза и Кейна скажут, что хотят поехать, — их поддержат. Думаю, всё окончательно станет понятно за пару недель до Олимпиады. Я не могу взять и улететь. Я улечу, меня дисквалифицируют, а потом НХЛ возьмёт и отпустит всех игроков. Такое тоже может быть, — сказал Кузнецов.

Логичная, в общем-то, позиция. Проблема всего одна. Месяц назад, когда НХЛ заявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду, слова Кузнецова звучали несколько иначе. Он не был столь категоричен как Александр Овечкин, но был готов пойти за своим капитаном. Теперь, по прошествии времени, Евгений высказывается куда осторожнее. Похоже, что такой позиции придерживаются все игроки НХЛ, не считающиеся суперзвёздами. Да и то, что у Кузнецова, как и у Орлова, до сих пор нет контракта на следующий сезон, не способствует тому, чтобы качать права и идти на рожон.

Латвия заиграла по-канадски и боится русское большинство

15 мая сборная России впервые на турнире сыграет вечером — в 20:15 по местному времени. Соперником российской команды станет Латвия, впервые за много лет претендующая на выход из группы. На данный момент наши прибалтийские соседи с девятью очками занимают четвёртое место. Всё идёт к тому, что решающим станет заключительный матч группового этапа между Латвией и Германией.

— Латвия играла наравне со шведами и с американцами. Реализуй они свои моменты — была бы совсем другая игра. Они на этом чемпионате мира выглядят хорошо, скоростные ребята, будет хорошая игра. Боб Хартли привил команде чисто канадский рисунок, — оценил соперника Витолиньш, который в далёком 1996 году в качестве игрока вывел сборную Латвию в элитный дивизион чемпионата мира. Победную шайбу с его передачи забил… Олег Знарок.

Насколько хорошо Витолиньш знает сборную Латвию — настолько же досконально Артис Аболс разбирается в российском хоккее. Помощник Боба Хартли не первый год работает в КХЛ, а недавно заключил новый контракт с «Лады». Большинство игроков из этой сборной России неоднократно приезжали к нему в Тольятти.

— Главное — не удаляться, у сборной России отличное большинство. Кучеров — очень креативный игрок, хороший турнир проводит. Звено Шипачёва хорошо в большинстве, но, как и сам Знарок говорит, в равных составах они не идеальны. Они юркие нападающие, и, пытаясь против них играть жёстко, надо постараться не попасть на фол. Кузнецов — серьёзное усиление для сборной России, центральный нападающий из НХЛ. Мне самому интересно, куда Знарок со своим штабом его определят, — рассуждает Аболс.

Все песни о том, как в Германии тает лёд

Ажиотаж вокруг Кузнецова и Орлов постепенно спадает, плей-офф начнётся ещё не скоро, а на первый план вышла тема плохого льда на «Ланксесс-Арене». В полголоса об этом говорили ещё на старте турнира.

— Непонятно, что происходит со льдом. Какие-то масляные пятна. Проверили «Замбони», всё в порядке. Это случается именно тогда, когда играет Словакия. Организация чемпионата — 2017 нормальная, но на арене должно быть холоднее. Есть ошибки с зонами курения, всё открыто, постоянно дует ветер. Очень много тепла попадает на стадион. Ребята жалуются, что жарко играть. Лёд мягкий из-за этого, холода нет, — возмущается Владислав Третьяк.

Сначала немцы и словаки больше десяти минут ждали начало второго периода, а затем сборная России с теми же словаками вынуждены были смотреть, как «Замбони» заливает площадку по второму кругу. Так и напрашивается параллель с фразой Александра Радулова про русский колхоз, произнесённую им в отношении легендарного фонтана, который бил из-подо льда «Уфа-Арены».

— Даже на разминке здесь лёд был очень неважный. Может быть, температура неправильная стоит? Или влажность? Говорят, что в Кёльне худший лёд в немецкой лиге, — пытается докопаться до истины Аболс. Беспокойства тренера сборной Латвии лишний раз напоминают: каким бы паршивым ни был лёд — он для всех одинаковый.

Группа «Грибы» заразила всю Россию вирусным хитом про тающий лёд. Германия не отстаёт, оставаясь в тренде. Остаётся лишь сделать «Тает лёд» официальным гимном чемпионата мира в Кёльне и Париже. Тогда всё встанет на свои места.