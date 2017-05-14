Шей: Хоккеисты США смогут победить сборную России за счет сыгранности и скорости

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В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1. Матч Россия — США состоится 16 мая.

«Все игры на турнире важные, но эта (с россиянами) стоит особняком. Мы выйдем против первой команды в нашей группе, и, конечно, это важнейший матч для нас на групповом этапе. У большинства игроков было время привыкнуть к большим площадкам, мне еще предстоит это сделать. Думаю, наша сыгранность и скорость станут основными факторами, которые помогут победить сборную России», — сказал Шей.