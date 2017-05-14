Хоккеисты Кузнецов и Орлов заявлены на ЧМ-2017 под 92-м и 81-м номерами
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в воскресенье вечером прошли процедуру регистрации на чемпионате мира и были формально заявлены для участия в турнире, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
Кузнецов и Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира, а на следующий день вышли на лед тренировочной арены в Кельне. Планируется, что в понедельник Кузнецов и Орлов сыграют в матче группового этапа с командой Латвии.
В воскресенье вечером хоккеисты были официально внесены в заявку сборной России. Орлов сыграет на турнире под 81-м номером, а Кузнецов — под 92-м. Таким образом, заявка сборной России, включающая в себя 25 игроков, сформирована окончательно.
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