Хоккеисты Кузнецов и Орлов заявлены на ЧМ-2017 под 92-м и 81-м номерами

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Кузнецов и Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира, а на следующий день вышли на лед тренировочной арены в Кельне. Планируется, что в понедельник Кузнецов и Орлов сыграют в матче группового этапа с командой Латвии.

В воскресенье вечером хоккеисты были официально внесены в заявку сборной России. Орлов сыграет на турнире под 81-м номером, а Кузнецов — под 92-м. Таким образом, заявка сборной России, включающая в себя 25 игроков, сформирована окончательно.