Цигер: Много ошибок, Словакия не сделала выводов после поражения от России

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«Мы проиграли матч России, теперь аналогичным образом не справились с США. Все ребята понимают важность ситуации, но мы плохо играем, нам противостоят сильные команды. Мы должны были сделать выводы после вчерашнего крупного поражения, но не сделали их. Организация игры в обороне и большое количество ошибок не позволили нам рассчитывать на положительный результат. Поздравления команде США с заслуженной победой», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.