Евгений Кузнецов: Про неприезд Овечкина прочитал в интернете
Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов готовятся к дебюту за сборную России на чемпионате мира по хоккею-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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— После перелета мы хорошо поспали, получилось уснуть
Ребята шутят, хорошо общаются. Видно, что у всех в команде позитивное настроение.
— У вас есть предпочтения относительно того, с кем играть в одной тройке?
— Это глупый вопрос, вы только не обижайтесь. Как я могу выбирать? У меня есть желание поиграть со всеми. Есть такие хоккеисты, которые выбирают партнеров. Для меня главное просто выходить и играть.
— Кучеров жаловался, что ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к большой площадке. А вам?
— Мне, наоборот, здесь все нормально. Лед на тренировочном катке хороший, хотя я слышал, что ребята жалуются на состояние площадки на основной арене. В игре, говорят, лет не очень.
— Отошли после поражения «Вашингтона» в Кубке Стэнли?
— Я особо об этом еще даже не думал. После клуба быстро переключились на сборную. Это как раз помогло отвлечься от того, что случилось в
— Овечкин
— Конечно, пожелал удачи.
— Почему вы перестали изображать птицу, размахивая руками, после заброшенных шайб?
— Мне просто сказали, что каждый раз после того, как я это делаю, то мы проигрываем. Вообще это старая тема, началась еще с того, как я приставку играл. Ничего нового.
— Вы насчет Олимпиады в следующем сезоне задумывались?
— Здесь все просто. Если НХЛ скажет, что ее хоккеисты туда поедут, значит, сыграем. Я не готов делать заявления как Овечкин. Если пара игроков соберется и решится ехать, то у остальных появится больше возможностей, чтобы к ним присоединиться. А если заявлю, то ко мне кто присоединиться? Кто я такой? Вот Саня, Кросби, Кейн, Тэйвз озвучат свое желание ехать, то многие к ним примкнут.
— У вас и Дмитрия Орлова истекают контракты, но вы сразу согласились приехать на чемпионат мира. Что вас на это подвигло?
— Волков бояться — в лес не ходить, так говорят? Мне позвонили, спросили как самочувствие и я, не раздумывая, сказал, что с удовольствием поеду и поиграю за сборную. Особо не задумываюсь, если контракт или нет.
— Вы заранее знали, что Овечкин не поедет
— Нет, я сам это в интернете прочитал. Конечно, видел гематому. Но когда
— Уютно себя будете чувствовать на фланге?
— Где угодно. Хоть на лавочке. Завтра тренеры мне все скажут.
Дмитрий ОРЛОВ:
«НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИЕЗЖАЮ В СБОРНУЮ БЕЗ КОНТРАКТА»
— Чувствую себя нормально, — сказал Орлов. — Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.
— Акклиматизация прошла?
— Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал
— Как перестроились на большой лед?
— В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.
— Погоняли наших тренеров?
— Да, они в хорошей форме, могут играть.
— Взяли бы Витолиньша в свою команду?
— Всех взяли бы.
— Отпустило ли поражение от «Питтсбурга»?
— Да, сейчас стараюсь перестроиться, не думать об этом и позитивно подойти к играм за сборную.
— Вы очень много играли против Кросби. Тренеры сборной говорили о персональной опеке?
— Никаких разговоров не было. Пока провели только первую тренировку. Сегодня будет собрание.
— Легко далось решение ехать на чемпионат мира без контракта на следующий сезон?
— Я уже не в первый раз так приезжаю. Уже на Кубке мира играл без контракта. Ничего страшного.
— Что думаете о продолжении карьеры в КХЛ?
— Пока не думал о новом контракте. О «Вегасе» не задумываюсь, от меня это не зависит.
— Что знаете о нынешнем турнире?
— Мы знаем, что ребята выиграли все матчи. Вчера после приезда и заселения посмотрели игру со Словакией и обстановку. Пройдет пара дней и войдем в струю, и все нормально будет.
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