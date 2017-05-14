Евгений Кузнецов: Про неприезд Овечкина прочитал в интернете

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
17:15 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
21:15 1-й период Дания 0
Швеция 1
тв
Группа B
21:15 1-й период Швейцария 1
Финляндия 0
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29737828/
14 мая 2017, 21:07 | Спорт-Экспресс

Евгений Кузнецов: Про неприезд Овечкина прочитал в интернете

Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов готовятся к дебюту за сборную России на чемпионате мира по хоккею-2017.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— После перелета мы хорошо поспали, получилось уснуть где-то в районе часа по местному времени. Проснулся в шесть утра, сходил по делам и опять спать лег (смеется). Сегодня нам было важно покататься. Завтра уже, как я понимаю, вместе с командой с утра будем заниматься. Сейчас поиграли в зоне «три на три», так только в России принято. Все прошло без особого напряга.

Ребята шутят, хорошо общаются. Видно, что у всех в команде позитивное настроение.

— У вас есть предпочтения относительно того, с кем играть в одной тройке?

— Это глупый вопрос, вы только не обижайтесь. Как я могу выбирать? У меня есть желание поиграть со всеми. Есть такие хоккеисты, которые выбирают партнеров. Для меня главное просто выходить и играть.

— Кучеров жаловался, что ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к большой площадке. А вам?

— Мне, наоборот, здесь все нормально. Лед на тренировочном катке хороший, хотя я слышал, что ребята жалуются на состояние площадки на основной арене. В игре, говорят, лет не очень.

— Отошли после поражения «Вашингтона» в Кубке Стэнли?

— Я особо об этом еще даже не думал. После клуба быстро переключились на сборную. Это как раз помогло отвлечься от того, что случилось в плей-офф. Когда чемпионат мира закончится, то прилечу домой, сяду, открою, налью и подумаю.

— Овечкин что-то вам сказал перед отлетом?

— Конечно, пожелал удачи.

— Почему вы перестали изображать птицу, размахивая руками, после заброшенных шайб?

— Мне просто сказали, что каждый раз после того, как я это делаю, то мы проигрываем. Вообще это старая тема, началась еще с того, как я приставку играл. Ничего нового.

— Вы насчет Олимпиады в следующем сезоне задумывались?

— Здесь все просто. Если НХЛ скажет, что ее хоккеисты туда поедут, значит, сыграем. Я не готов делать заявления как Овечкин. Если пара игроков соберется и решится ехать, то у остальных появится больше возможностей, чтобы к ним присоединиться. А если заявлю, то ко мне кто присоединиться? Кто я такой? Вот Саня, Кросби, Кейн, Тэйвз озвучат свое желание ехать, то многие к ним примкнут.

— У вас и Дмитрия Орлова истекают контракты, но вы сразу согласились приехать на чемпионат мира. Что вас на это подвигло?

— Волков бояться — в лес не ходить, так говорят? Мне позвонили, спросили как самочувствие и я, не раздумывая, сказал, что с удовольствием поеду и поиграю за сборную. Особо не задумываюсь, если контракт или нет.

— Вы заранее знали, что Овечкин не поедет из-за травмы на чемпионат мира?

— Нет, я сам это в интернете прочитал. Конечно, видел гематому. Но когда кто-то получает в команде повреждение, то неловко чувствуешь себя, чтобы подойти и спросить. Тем более в плей-офф. Видно, что человек постоянно контактирует с докторами. По окончании серии поговорили с ним. На это между нами останется. Саши здесь будет не хватать.

— Уютно себя будете чувствовать на фланге?

— Где угодно. Хоть на лавочке. Завтра тренеры мне все скажут.

Дмитрий ОРЛОВ:
«НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИЕЗЖАЮ В СБОРНУЮ БЕЗ КОНТРАКТА»

— Чувствую себя нормально, — сказал Орлов. — Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

— Акклиматизация прошла?

— Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал чуть-чуть, поэтому уставший.

— Как перестроились на большой лед?

— В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.

— Погоняли наших тренеров?

— Да, они в хорошей форме, могут играть.

— Взяли бы Витолиньша в свою команду?

— Всех взяли бы.

— Отпустило ли поражение от «Питтсбурга»?

— Да, сейчас стараюсь перестроиться, не думать об этом и позитивно подойти к играм за сборную.

— Вы очень много играли против Кросби. Тренеры сборной говорили о персональной опеке?

— Никаких разговоров не было. Пока провели только первую тренировку. Сегодня будет собрание.

— Легко далось решение ехать на чемпионат мира без контракта на следующий сезон?

— Я уже не в первый раз так приезжаю. Уже на Кубке мира играл без контракта. Ничего страшного.

— Что думаете о продолжении карьеры в КХЛ?

— Пока не думал о новом контракте. О «Вегасе» не задумываюсь, от меня это не зависит.

— Что знаете о нынешнем турнире?

— Мы знаем, что ребята выиграли все матчи. Вчера после приезда и заселения посмотрели игру со Словакией и обстановку. Пройдет пара дней и войдем в струю, и все нормально будет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.