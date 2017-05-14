Евгений Кузнецов: Про неприезд Овечкина прочитал в интернете

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— После перелета мы хорошо поспали, получилось уснуть где-то в районе часа по местному времени. Проснулся в шесть утра, сходил по делам и опять спать лег (смеется). Сегодня нам было важно покататься. Завтра уже, как я понимаю, вместе с командой с утра будем заниматься. Сейчас поиграли в зоне «три на три», так только в России принято. Все прошло без особого напряга.

Ребята шутят, хорошо общаются. Видно, что у всех в команде позитивное настроение.

— У вас есть предпочтения относительно того, с кем играть в одной тройке?

— Это глупый вопрос, вы только не обижайтесь. Как я могу выбирать? У меня есть желание поиграть со всеми. Есть такие хоккеисты, которые выбирают партнеров. Для меня главное просто выходить и играть.

— Кучеров жаловался, что ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к большой площадке. А вам?

— Мне, наоборот, здесь все нормально. Лед на тренировочном катке хороший, хотя я слышал, что ребята жалуются на состояние площадки на основной арене. В игре, говорят, лет не очень.

— Отошли после поражения «Вашингтона» в Кубке Стэнли?

— Я особо об этом еще даже не думал. После клуба быстро переключились на сборную. Это как раз помогло отвлечься от того, что случилось в плей-офф. Когда чемпионат мира закончится, то прилечу домой, сяду, открою, налью и подумаю.

— Овечкин что-то вам сказал перед отлетом?

— Конечно, пожелал удачи.

— Почему вы перестали изображать птицу, размахивая руками, после заброшенных шайб?

— Мне просто сказали, что каждый раз после того, как я это делаю, то мы проигрываем. Вообще это старая тема, началась еще с того, как я приставку играл. Ничего нового.

— Вы насчет Олимпиады в следующем сезоне задумывались?

— Здесь все просто. Если НХЛ скажет, что ее хоккеисты туда поедут, значит, сыграем. Я не готов делать заявления как Овечкин. Если пара игроков соберется и решится ехать, то у остальных появится больше возможностей, чтобы к ним присоединиться. А если заявлю, то ко мне кто присоединиться? Кто я такой? Вот Саня, Кросби, Кейн, Тэйвз озвучат свое желание ехать, то многие к ним примкнут.

— У вас и Дмитрия Орлова истекают контракты, но вы сразу согласились приехать на чемпионат мира. Что вас на это подвигло?

— Волков бояться — в лес не ходить, так говорят? Мне позвонили, спросили как самочувствие и я, не раздумывая, сказал, что с удовольствием поеду и поиграю за сборную. Особо не задумываюсь, если контракт или нет.

— Вы заранее знали, что Овечкин не поедет из-за травмы на чемпионат мира?

— Нет, я сам это в интернете прочитал. Конечно, видел гематому. Но когда кто-то получает в команде повреждение, то неловко чувствуешь себя, чтобы подойти и спросить. Тем более в плей-офф. Видно, что человек постоянно контактирует с докторами. По окончании серии поговорили с ним. На это между нами останется. Саши здесь будет не хватать.

— Уютно себя будете чувствовать на фланге?

— Где угодно. Хоть на лавочке. Завтра тренеры мне все скажут.

Дмитрий ОРЛОВ:

«НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИЕЗЖАЮ В СБОРНУЮ БЕЗ КОНТРАКТА»

— Чувствую себя нормально, — сказал Орлов. — Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

— Акклиматизация прошла?

— Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал чуть-чуть, поэтому уставший.

— Как перестроились на большой лед?

— В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.

— Погоняли наших тренеров?

— Да, они в хорошей форме, могут играть.

— Взяли бы Витолиньша в свою команду?

— Всех взяли бы.

— Отпустило ли поражение от «Питтсбурга»?

— Да, сейчас стараюсь перестроиться, не думать об этом и позитивно подойти к играм за сборную.

— Вы очень много играли против Кросби. Тренеры сборной говорили о персональной опеке?

— Никаких разговоров не было. Пока провели только первую тренировку. Сегодня будет собрание.

— Легко далось решение ехать на чемпионат мира без контракта на следующий сезон?

— Я уже не в первый раз так приезжаю. Уже на Кубке мира играл без контракта. Ничего страшного.

— Что думаете о продолжении карьеры в КХЛ?

— Пока не думал о новом контракте. О «Вегасе» не задумываюсь, от меня это не зависит.

— Что знаете о нынешнем турнире?

— Мы знаем, что ребята выиграли все матчи. Вчера после приезда и заселения посмотрели игру со Словакией и обстановку. Пройдет пара дней и войдем в струю, и все нормально будет.