Блашилл: Американцы победят сборную РФ в матче ЧМ, лишь показав свой лучший хоккей

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Сборная США в воскресенье со счетом 6:1 обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Американцы в заключительной игре группового этапа 16 мая встретятся со сборной России.

«Нам нужно прибавлять во многих аспектах. Сборная России великолепно играет на турнире, мы можем добиться победы, лишь показать свой лучший хоккей. Понятно, что это будет большая игра по многим причинам, победитель выйдет в плей-офф с первого места. Выиграть золото в Кельне будет экстра сложно, но мы верим в себя», — сказал Блашилл журналистам.

«Мы верили в себя до приезда Брэди Шея и Кевина Хэйеса, мы верим в себя теперь, когда они с нами. Хэйес здорово провел первый матч, у них отличное взаимопонимание с Джонни Годро», — отметил Блашилл.