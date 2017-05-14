Л. Гудачек: У России и США много звёздных хоккеистов из НХЛ, а у Словакии их нет

«Тяжёлый матч, неудачный для нас. Мы пропускаем слишком много шайб. Ситуация складывается худшим образом, хотя во втором периоде мы могли её выправить. Забили одну шайбу, однако затем снова наделали оплошностей. Шесть шайб от России, шесть — от США… Это результат больших ошибок. Плюс у соперников в составе много звёздных хоккеистов из НХЛ, а у нас их нет», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.