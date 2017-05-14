Годро: Игра с Россией будет самой важной для США на групповом этапе ЧМ-2017

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«Мы серьёзно настроились на матч со Словакией. Забили одну шайбу в большинстве, хотя должны были больше. Наработали определённые связки, комбинации, но есть моменты, которые нужно продолжать улучшать. Рад, что оформил дубль, который помог Америке победить. Мы набрали три очка, чему рады. Предстоящий матч с Россией? Эта игра будет самая важная для нас в группе. Настраиваемся на неё», — передаёт слова Годро корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.