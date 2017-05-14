Сборная США разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1 в матче группового этапа чемпионата мира.
В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер (9-я минута), Джонни Годро (26, 43), Кристиан Дворак (37), Джейкоб Троуба (39) и Андерс Ли (48). У словаков отличился Мартин Гернат (31).
Сборная США вышла на первую позицию в группе А, набрав 15 очков. Словаки с четырьмя баллами идут седьмыми. В заключительном матче группового этапа словаки 16 мая сыграют со шведами, американцы в тот же день встретятся с командой России.
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Главные тренеры
|Здено Цигер
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Джимми Ховард
|1-й период
|Кристиан Дворак
|02:41
|Клейтон Келлер (А. Ли, Б. Шей)
|08:12
|Дэнни Декейсер
|15:28
|2-й период
|Джонни Годро (К. Хэйс)
|25:57
|27:41
|Петер Черешняк
|30:40
|Мартин Гернат (Л. Гудачек, В. Дравецки)
|Кристиан Дворак (Дж. Годро)
|36:04
|Джейкоб Трауба
|38:01
|3-й период
|Джонни Годро (К. Хэйс)
|42:16
|43:54
|Лукаш Цингел
|45:37
|Михал Серсен
|Андерс Ли (Дж. Айкел, Н. Хэнифин)
|47:23
|49:50
|Томаш Грнка
|Дилан Ларкин
|49:50
|Ник Бьюгстад
|54:26
|57:01
|Томаш Зиго
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол