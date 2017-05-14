Дмитрий Орлов: Взял бы всех тренеров сборной России в свою команду

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— Чувствую себя нормально, — сказал Орлов. — Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

— Акклиматизация прошла?

— Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал чуть-чуть, поэтому уставший.

— Как перестроились на большой лед?

— В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.

— Погоняли наших тренеров?

— Да, они в хорошей форме, могут играть.

— Взяли бы Витолиньша в свою команду?

— Всех взяли бы.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия — Латвия состоится завтра, 15 мая, начало — в 21.15 по московскому времени.