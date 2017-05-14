Дмитрий Орлов: Взял бы всех тренеров сборной России в свою команду
Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметил, что тренеры национальной команды в хорошей форме, передает из Кельна спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО.
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— Чувствую себя нормально, — сказал Орлов. — Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.
— Акклиматизация прошла?
— Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал
— Как перестроились на большой лед?
— В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.
— Погоняли наших тренеров?
— Да, они в хорошей форме, могут играть.
— Взяли бы Витолиньша в свою команду?
— Всех взяли бы.
Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия — Латвия состоится завтра, 15 мая, начало — в 21.15 по московскому времени.
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