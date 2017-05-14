Владислав Третьяк: После матча со Словакией мне вспомнилась советская команда

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— Вас впечатляет выступление сборной России на этом чемпионате мира?

— Очень нравится. Особенно понравилась последняя игра. Мне вспомнилась советская команда. Да, соперником была Словакия, но дело же не в том, против кого мы играли, а в качестве нашего хоккея. Игры в пас, контроля ситуации. Очень солидно. Многие раньше критиковали эту команду. Всегда вспоминали: вот та советская команда, они держали шайбу, они в зону входили пасом, а не вбрасывали, как канадцы. Но то, что я вчера как профессионал увидел — радовался. Даже не голам, а культурой паса, отдачей.

И, конечно, столько моментов. Причем эти моменты — они интересные. Когда команда работает — моменты создаются как бы сами собой. Не случайно, но сами собой. А здесь столько моментов, когда идет передача на дальнюю, когда классный пас. Игроки прекрасно видят поле, стараются, единоборства выигрывают. Я не знаю, как дальше будет, но то что я видел, этот класс игры — это меня очень порадовало.

— Сказалось ли в этом плане, о чем вы говорите, то, что Гусева вернули к Шипачеву и Дадонову?

— Сейчас все звенья действуют настолько сыгранно и слаженно. Такое впечатление, что они в одном клубе играют. Слабой стороной последнего времени на Евротурах было большинство. Не было моментов, даже в зону войти не могли. Радует, что здесь стали реализовывать лишнего и возможностей много. Отдают на дальнюю, за ворота пас идет и накат, добивание и отдача хорошая. Посмотрим, что будет дальше.

— Что скажете о вратарях?

— Не буду хвалить наших. Ревностно отношусь, и лучше похвалю других, чтобы они хуже играли. Когда я выступал, то играл во всех матчах. Конечно, хочется, чтобы Илья Сорокин сыграл. У нас нет старых вратарей, здесь каждый — первый номер. В любой момент может понадобиться. Василевский получил колоссальное удовольствие в последних играх. Он контролирует шайбу и видит все. Даже в раздевалке стал улыбаться, до этого он был тяжеловат. Были моменты, когда он очень надежно сыграть.

— Как отнеслись к дозаявке Ничушкина, а не Капризова?

— Я не вхожу в штаб. Это дело тренера, и значит, Валера им больше нужен. Ничушкин поопытнее, уже играл в «Далласе», был одним из ведущих в ЦСКА и наверняка может выйти в большинстве. Не могут играть одни звезды. Нужны и такие, как Телегин, который гоняет соперников как мышей. Не налюбуешься на него. В «пять на четыре» он как заводной.

— Кого вы считаете самым главным соперником?

— Надо уважать всех. Все соперники очень важны. Главный — Канада, но даже ее обыграли швейцарцы. Каждая команда может преподнести сюрприз.

— Все чемпионаты мира сводятся к противостоянию Канады и России?

— Еще финны нам попортили жизнь. Они жестко играют от обороны и на контратаках, не дают играть в хоккей. Мы, как правило, теряем хоккеистов в матчах с ними.

— Опасаетесь переезда в Париж?

— Не хотелось бы переезжать, хотя мы любим Париж.

— Что со льдом происходит в Кельне?

— Непонятно. Проверили ледозаливочные машины — все в порядке. Сейчас разбираемся. Когда играли словаки, на льду появлялись масляные пятна. Хочется еще, чтобы на стадионе было похолоднее. Много тепла входит на стадион, и ребята жалуются, что жарко играть. И лед мягкий.