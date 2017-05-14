Владислав Третьяк: После матча со Словакией мне вспомнилась советская команда

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Латвия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
17:15 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Финляндия
тв
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
тв
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
тв
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
тв
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
тв
Группа A
16.05 не начался Россия
США
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29737499/
14 мая 2017, 19:46 | Спорт-Экспресс

Владислав Третьяк: После матча со Словакией мне вспомнилась советская команда

Президент ФХР подвел промежуточные итоги чемпионата мира по хоккею-2017 для сборной России.

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— Вас впечатляет выступление сборной России на этом чемпионате мира?

— Очень нравится. Особенно понравилась последняя игра. Мне вспомнилась советская команда. Да, соперником была Словакия, но дело же не в том, против кого мы играли, а в качестве нашего хоккея. Игры в пас, контроля ситуации. Очень солидно. Многие раньше критиковали эту команду. Всегда вспоминали: вот та советская команда, они держали шайбу, они в зону входили пасом, а не вбрасывали, как канадцы. Но то, что я вчера как профессионал увидел — радовался. Даже не голам, а культурой паса, отдачей.

И, конечно, столько моментов. Причем эти моменты — они интересные. Когда команда работает — моменты создаются как бы сами собой. Не случайно, но сами собой. А здесь столько моментов, когда идет передача на дальнюю, когда классный пас. Игроки прекрасно видят поле, стараются, единоборства выигрывают. Я не знаю, как дальше будет, но то что я видел, этот класс игры — это меня очень порадовало.

— Сказалось ли в этом плане, о чем вы говорите, то, что Гусева вернули к Шипачеву и Дадонову?

— Сейчас все звенья действуют настолько сыгранно и слаженно. Такое впечатление, что они в одном клубе играют. Слабой стороной последнего времени на Евротурах было большинство. Не было моментов, даже в зону войти не могли. Радует, что здесь стали реализовывать лишнего и возможностей много. Отдают на дальнюю, за ворота пас идет и накат, добивание и отдача хорошая. Посмотрим, что будет дальше.

— Что скажете о вратарях?

— Не буду хвалить наших. Ревностно отношусь, и лучше похвалю других, чтобы они хуже играли. Когда я выступал, то играл во всех матчах. Конечно, хочется, чтобы Илья Сорокин сыграл. У нас нет старых вратарей, здесь каждый — первый номер. В любой момент может понадобиться. Василевский получил колоссальное удовольствие в последних играх. Он контролирует шайбу и видит все. Даже в раздевалке стал улыбаться, до этого он был тяжеловат. Были моменты, когда он очень надежно сыграть.

— Как отнеслись к дозаявке Ничушкина, а не Капризова?

— Я не вхожу в штаб. Это дело тренера, и значит, Валера им больше нужен. Ничушкин поопытнее, уже играл в «Далласе», был одним из ведущих в ЦСКА и наверняка может выйти в большинстве. Не могут играть одни звезды. Нужны и такие, как Телегин, который гоняет соперников как мышей. Не налюбуешься на него. В «пять на четыре» он как заводной.

— Кого вы считаете самым главным соперником?

— Надо уважать всех. Все соперники очень важны. Главный — Канада, но даже ее обыграли швейцарцы. Каждая команда может преподнести сюрприз.

— Все чемпионаты мира сводятся к противостоянию Канады и России?

— Еще финны нам попортили жизнь. Они жестко играют от обороны и на контратаках, не дают играть в хоккей. Мы, как правило, теряем хоккеистов в матчах с ними.

— Опасаетесь переезда в Париж?

— Не хотелось бы переезжать, хотя мы любим Париж.

— Что со льдом происходит в Кельне?

— Непонятно. Проверили ледозаливочные машины — все в порядке. Сейчас разбираемся. Когда играли словаки, на льду появлялись масляные пятна. Хочется еще, чтобы на стадионе было похолоднее. Много тепла входит на стадион, и ребята жалуются, что жарко играть. И лед мягкий.
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