Евгений Кузнецов: Для меня главное выходить и играть
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после тренировки национальной команды подчеркнул, что он не может выбирать партнеров по тройке, передает из Кельна спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО.
— После перелета мы хорошо поспали, получилось уснуть
Ребята шутят, хорошо общаются. Видно, что у всех в команде позитивное настроение.
— У вас есть предпочтения относительно того, с кем играть в одной тройке?
— Это глупый вопрос, вы только не обижайтесь. Как я могу выбирать? У меня есть желание поиграть со всеми. Есть такие хоккеисты, которые выбирают партнеров. Для меня главное просто выходить и играть.
Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия — Латвия состоится завтра, 15 мая, начало — в 21.15 по московскому времени.
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