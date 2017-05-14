Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ по хоккею с латвийцами
КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России Артемий Панарин сыграет на чемпионате мира по хоккею в матче с командой Латвии. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.
Панарин
«Думаю, что он сыграет. В каком звене? Определимся ближе к игре», — сказал Витолиньш.
Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).
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