Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ по хоккею с латвийцами

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Панарин из-за микротравмы пропустил матч сборной России со словаками (6:0), который прошел в субботу в Кельне. Накануне форвард не участвовал в тренировке команды. В воскресенье Панарин провел тренировочное занятие вместе с национальной сборной.

«Думаю, что он сыграет. В каком звене? Определимся ближе к игре», — сказал Витолиньш.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).