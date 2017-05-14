Илья Сорокин начнёт матч со сборной Латвии в воротах сборной России
Вратарь Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией на чемпионате мира-2017, рассказал тренер национальной команды Харийс Витолиньш.
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«В матче с Латвией защищать ворота сборной России будет Илья Сорокин», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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