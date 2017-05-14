Боб Хартли: Сборную России невозможно остановить
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против России заявил, что его подопечных главное в этой встрече не удаляться.
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Латвийская команда занимает четвертое место в группе А, сборная России идет в лидерах группы.
— Сборная России — лучшая в этой группе с огромным отрывом, — сказал Хартли. — Эту команду невозможно остановить, слишком много мастерства и скорости, можно только притормозить. Для нас очень важно не удаляться, иначе мы сами себя подставим. (Игорь ЕРОНКО).
Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало — в 21.15 по московскому времени.
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