Боб Хартли: Сборную России невозможно остановить

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Латвийская команда занимает четвертое место в группе А, сборная России идет в лидерах группы.

— Сборная России — лучшая в этой группе с огромным отрывом, — сказал Хартли. — Эту команду невозможно остановить, слишком много мастерства и скорости, можно только притормозить. Для нас очень важно не удаляться, иначе мы сами себя подставим. (Игорь ЕРОНКО).

Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало — в 21.15 по московскому времени.