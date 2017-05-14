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Комиссия рассмотрела момент атаки защитником Адама Яношика форварда Владислава Наместникова на 54-й минуте встречи. Арбитр матча никак не отреагировал на данный эпизод, однако ИИХФ вынесла решение дисквалифицировать словака на один матч против США.

Напомним, Словакия после пяти матчей занимает предпоследнее седьмое место в группе А. Россия с 14 очками расположилась на первой строчке.

Следующий матч российская сборная сыграет 15 мая против Латвии. Встреча начнется в 21:15.