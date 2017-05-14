Защищать ворота сборной Латвии в матче с Россией будет Элвис Мерзликин

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Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая, начало — в 21:15 мск.



«В матче с Россией в воротах будет Элвис Мерзликин», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Команда Олега Знарка выиграла все пять проведённых матчей на ЧМ-2017. Сборная Латвии одержала победы в трёх из пяти сыгранных матчей, проиграв командам Швеции (0:2) и США (3:5).