Защищать ворота сборной Латвии в матче с Россией будет Элвис Мерзликин
Защищать ворота сборной Латвии в матче с командой России в матче чемпионата мира по хоккею -2017 будет Элвис Мерзликин, рассказал тренер латвийской сборной Артис Аболс.
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Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая, начало — в 21:15 мск.
«В матче с Россией в воротах будет Элвис Мерзликин», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Команда Олега Знарка выиграла все пять проведённых матчей на ЧМ-2017. Сборная Латвии одержала победы в трёх из пяти сыгранных матчей, проиграв командам Швеции (0:2) и США (3:5).
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