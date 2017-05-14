ФХР: На «Ланксесс-Арене» в Кёльне не хватает холода и мягкий лёд, ребятам жарко

«Конечно, с финнами, если на них попадём, будет непросто. Мы на чемпионате мира в Москве все штанги им обтрепали! А нам три броска — три гола, в итоге проиграли. Неудобная команда для нас. Если Франция займёт четвёртое место, то нам придётся ехать в Париж. Очень бы этого не хотелось. Хотя мы любим Париж. Но лишние переезды не нужны.



Непонятно, что происходит со льдом на “Ланксесс-Арене”. Какие-то масляные пятна. Проверили “Замбони”, всё в порядке. Это случается именно тогда, когда играет Словакия. Организация чемпионата — 2017 нормальная, но на арене должно быть холоднее. Есть ошибки с зонами курения, всё открыто, постоянно дует ветер. Очень много тепла попадает на стадион. Ребята жалуются, что жарко играть. Лёд мягкий из-за этого, холода нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.