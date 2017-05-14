ФХР: На «Ланксесс-Арене» в Кёльне не хватает холода и мягкий лёд, ребятам жарко
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о кёльнской «Ланксесс-Арене».
«Конечно, с финнами, если на них попадём, будет непросто. Мы на чемпионате мира в Москве все штанги им обтрепали! А нам три броска — три гола, в итоге проиграли. Неудобная команда для нас. Если Франция займёт четвёртое место, то нам придётся ехать в Париж. Очень бы этого не хотелось. Хотя мы любим Париж. Но лишние переезды не нужны.
Непонятно, что происходит со льдом на “Ланксесс-Арене”.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter